"Podjąłem tę decyzję, żeby wyciągnąć z biedy Pudelsów i siebie, chociaż my już wtedy mieliśmy złotą płytę, a wtedy złota płyta to było 35 tysięcy (sprzedanych egzemplarzy - przyp. red.). Zdecydowałem się na to. Nie po to, żeby kogoś oceniać, nie po to, żeby komuś pomagać w karierze, tylko żeby sobie pomóc w karierze. I to się udało" - wyznał Maleńczuk w ostatniej rozmowie z Jastrząb Post.