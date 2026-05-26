"Nowe doświadczenie rozpocznie się w 2027" - zapowiedział Mariusz Duda. W kwietniu 2027 r. razem z Lunatic Soul będzie jedną z gwiazd rejsu Cruise to the Edge, który z Miami ruszy na Karaiby.

To właśnie podczas Cruise to the Edge w 2025 r. odbył się ostatni koncert Riverside. Mariusz Duda zapowiedział wówczas, że zespół planuje zrobić sobie dłuższą przerwę. Jak się okazało pod koniec kwietnia lider postanowił opuścić grupę. W jego ślady poszedł również gitarzysta Maciej Meller. Z kolei klawiszowiec Michał Łapaj zamierza rozwijać swoją działalność solową. Ostatnim członkiem kwartetu jest współzałożyciel i perkusista Piotr "Mitloff" Kozieradzki.

"Nowe życie" Lunatic Soul. Co planuje Mariusz Duda?

Przypomnijmy, że dotychczas Lunatic Soul był studyjnym projektem. Podczas spotkań z fanami promujących płytę "The World Under Unsun" z końca października 2025 r. Mariusz Duda dawał krótkie akustyczne występy, wspierany przez Mariusza Owczarka, gitarzystę Lion Shepherd.

"Czy to będą koncerty z pełnym zespołem?" - dopytują fani pod postem z ogłoszeniem występów na Cruise to the Edge. Mariusz Duda krótko odpisał, że wkrótce pojawią się szczegółowe informacje na ten temat.

Wspomniany album "The World Under Unsun" zakończył cykl nazwany "The Circle of Life and Death" (Cykl Życia i Śmierci). Opowiada on o postaci, która umiera, trafia do zaświatów, a później odradza się i powraca do życia. Historia została rozpisana na osiem albumów - trzy są po stronie śmierci, trzy po stronie życia, a dwa to dodatkowe bonusy. Jej chronologia nie jest zgodna z kolejnością treści wydawanych płyt.

Główny bohater - alter ego Mariusza Dudy - uwięziony jest w swego rodzaju błędnym kole, gdzie po śmierci odradza się na nowo. Pod koniec kwietnia muzyk ogłosił, że po 25 latach odchodzi z grupy Riverside, której był wokalistą, basistą, liderem i głównym twórcą. Ujawnił wówczas, że o sytuacji w tym zespole opowiada zamykający album "The World Under Unsun" utwór "The New End".

Pomostem między "starym" a "nowym" Lunatic Soul będzie album "Transition II" (premiera 26 czerwca). Płyta dostępna będzie w wersji CD i dwóch kolorach na LP (black i marble green).

Wydawnictwo zawiera nowo zremiksowane i zremasterowane bonusowe utwory z siódmego albumu Lunatic Soul, "Through Shaded Woods", a także wcześniej niepublikowany "Realm Of The Weeping Willows", którego pierwszy szkic narodził się podczas sesji nagraniowych w 2020, ale został ukończony na początku 2026 roku.

Nad całością unosi się wyraźna i nieskrywana inspiracja Dead Can Dance, a także twórczością Mike'a Oldfielda i wczesnymi albumami Lunatic Soul.

