Wszystkie płyty Lunatic Soul tworzą artystyczny koncept o podróży przez życie i śmierć, który Mariusz Duda - znany również jako wokalista i basista grupy Riverside - nazwał "The Circle of Life and Death" (Cykl Życia i Śmierci). Cykl opowiada o postaci, która umiera, trafia do zaświatów, a później odradza się i powraca do życia. Historia została rozpisana na osiem albumów. Jej chronologia nie jest zgodna z kolejnością treści wydawanych płyt.

Teraz muzyk ujawnił szczegóły podwójnego albumu "The World Under Unsun", który w Polsce pojawi się 31 października nakładem Mystic Production (a na całym świecie dzięki wytwórni Inside Out Music). Do sieci trafił też teledysk do nowego singla "The Prophecy". Za klip odpowiada Sightsphere.

"Jestem bardzo zadowolony z tego albumu, chociaż nie chciałbym ponownie być w stanie, kiedy go tworzyłem" - mówi Mariusz Duda.

Lunatic Soul: Upragniona sława dopiero po śmierci

Tradycyjnie na płytach Lunatic Soul to Mariusz Duda odpowiada niemal za całość projektu, począwszy od kompozycji i tekstów, po niemal wszystkie instrumenty. Gościnnie na perkusji wystąpił Wawrzyniec Dramowicz (Indukti, UnSun), który towarzyszy Dudzie od debiutu Lunatic Soul z 2008 r. Materiał został w większości zrealizowany w warszawskim studiu Serakos z pomocą Roberta i Magdy Srzednickich.

Mariusz Duda tak mówi o utworze "The Prophecy":

"Jest to jeden z bardziej 'rockowych' utworów na nadchodzącym albumie Lunatic Soul, bliższy temu, co zwykle proponowałem w Riverside. Jednocześnie jest to jeden z najbardziej melodyjnych utworów, w głównej mierze dzięki chwytliwemu refrenowi. Tekst porusza temat zyskiwania popularności artysty dopiero po śmierci. Prawdopodobnie wszyscy zetknęliśmy się z tym zjawiskiem: po śmierci artysty jego twórczość nagle zyskuje na popularności, pojawiają się nowi fani, a liczba odtworzeń i sprzedaż albumu rosną. Bohaterem utworu jest więc artysta, który właśnie dowiedział się, że upragnioną sławę osiągnie dopiero po swojej śmierci. Na szczęście sama kompozycja - mam nadzieję - nie jest zbyt pesymistyczna" - śmieje się Mariusz Duda.

Lunatic Soul - szczegóły płyty "The World Under Unsun" (tracklista):

CD1:

1. "The World Under Unsun"

2. "Loop of Fate"

3. "Good Memories Don't Want to Die"

4. "Monsters"

5. "The Prophecy"

6. "Mind Obscured, Heart Eclipsed"

7. "Torn in Two"

CD2:

1. "Hands Made of Lead"

2. "Ardour"

3. "Game Called Life"

4. "Confession"

5. "Parallels"

6. "Self in Distorted Glass"

7. "The New End".

