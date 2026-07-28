"W programie nie zabraknie kompozycji z legendarnego albumu 'Argus', koncertowego hymnu 'Phoenix', a także takich utworów jak 'You See Red', 'Front Page News', 'Lifeline', monumentalnego 'Tales of the Wise' oraz poruszającego 'Underground'. Poprzednim razem, mając na uwadze, że Polacy szczególnie ukochali sobie utwór 'Persephone', zespół wykonał go na każdym koncercie, mimo że nie był on w planie. Powinniśmy spodziewać się go także i tym razem, a setlistę uzupełnią kompozycje z późniejszych wydawnictw, pokazujące, że Wishbone Ash pozostaje zespołem twórczym i nieustannie rozwijającym swoje brzmienie" - zapraszają organizatorzy.

Brytyjska legenda na zbliżającej się trasie "Road Warriors Tour" zagra pięć koncertów w Polsce. W programie fani mogą spodziewać się przekrojowego materiału z ponad 55 lat działalności.

Wishbone Ash wraca do Polski. "Ludzie przychodzą usłyszeć klasyki"

"Ludzie przychodzą usłyszeć klasyki, ale równie entuzjastycznie reagują, gdy sięgamy po utwory z różnych okresów naszej działalności. Dzięki temu każda trasa pozostaje świeża, a my sami uświadamiamy sobie, jak bogaty stał się nasz katalog" - podkreśla Andy Powell, gitarzysta i lider Wishbone Ash.

8.02.2027 - Kraków, Zaścianek

9.02.2027 - Pszczyna, Pszczyńskie Centrum Kultury

10.02.2027 - Warszawa, Terminal Kultury Gocław

11.02.2027 - Poznań, Tama

12.02.2027 - Gdańsk, Klub Parlament.

Bilety - Kraków, Poznań, Gdańsk:

I pula - 199 zł

II pula - 229 zł

W dniu koncertu - 259 zł

Warszawa:

Miejsca stojące

I pula - 199 zł

II pula - 229 zł

W dniu koncertu - 259 zł

Miejsca siedzące

I pula - 239 zł

II pula - 269 zł

W dniu koncertu - 299 zł

Pszczyna:

Kategoria I

I pula - 239 zł

II pula - 269 zł

W dniu koncertu - 289 zł

Kategoria II

I pula - 209 zł

II pula - 239 zł

W dniu koncertu - 259 zł.

Wishbone Ash - brytyjska legenda rocka

Od początku kariery członkowie zespołu szukali inspiracji w brytyjskiej tradycji folkowej, amerykańskim jazzie i rhythm'n'bluesie, grali na całym świecie, zachwycając zarówno publiczność, jak i krytyków, a teraz zdobywają nowe pokolenie fanów. Charakterystycznym elementem brzmienia grupy jest melodyjny dialog dwóch gitar, który wywarł wpływ na zespoły takie jak Thin Lizzy, Lynyrd Skynyrd, a ostatnio - Opeth.

Korzenie zespołu sięgają roku 1966, kiedy perkusista Steve Upton założył grupę o nazwie Empty Vessels, w której towarzyszyli mu Martin Turner (wokal, bas) i gitarzysta Glen Turner. Szybko zmienili nazwę na Tanglewood i wyruszyli do Londynu, gdzie podczas koncertu w Country Club w Hampstead zwrócili na siebie uwagę menedżera Milesa Copelanda, który był pod ogromnym wrażeniem wpływów jazzu i rocka progresywnego i zaproponował muzykom współpracę.

Po odejściu Glena Turnera do zespołu dołączyli dwaj gitarzyści: David Alan "Ted" Turner i Andy Powell. Potrzebna była też nowa nazwa; po kilku "niewypałach" Copelanda zdecydowano się na Wishbone Ash. Zespół odbywał próby w domu menedżera, pracując nad zupełnie nowym repertuarem. Nie minęło dużo czasu, gdy wystąpił jako support Deep Purple, a zagrany podczas próby dźwięku jam Powella i Ritchiego Blackmore'a przyniósł kontrakt z amerykańską wytwórnią Decca.

Obecnie zespół występuje w składzie: Andy Powell (gitara, śpiew), Mark Abrahams (gitara), Bob Skeat (bas) i od 2026 r. Windsor McGilvray (perkusja).

Dyskografię grupy zamyka wydany w styczniu 2020 roku album "Coat of Arms", promowany singlem "We Stand As One".

Po sądowych sporach między Powellem a Turnerem ten pierwszy uzyskał prawa do nazwy Wishbone Ash. Z kolei ten drugi występuje obecnie na scenie pod szyldem Martin Turner ex Wishbone Ash.