Ostatnim materiałem grupy była płyta "But Here We Are" z czerwca 2023 r. Partie perkusji zagrał lider, wokalista i gitarzysta Dave Grohl, były bębniarz Nirvany. Miesiąc wcześniej ogłoszono, że perkusistą Foo Fighters zostanie Josh Freese. Pojawił się on w składzie za tragicznie zmarłego w marcu 2022 r. Taylora Hawkinsa.

Freese nie zabawił jednak zbyt długo w zespole Grohla - w maju 2025 r. ujawnił, że został zwolniony bez podania przyczyn. Jego następcą został 37-letni Ilan Rubin. Muzyk występował z m.in. Guns N' Roses (1997-1999), Devo (od 1996 r.), A Perfect Circle (1999-2004, 2010-2011, od 2024) i Lostprophets (2006-2008). W studiu i na scenie towarzyszył także takim gwiazdom, jak m.in. Nine Inch Nails, Sting, The Offspring czy Weezer. Pojawił się na ponad 400 płytach. Krótko potem w koncertowym składzie NIN Rubina zastąpił... Josh Freese.

Foo Fighters i "lont do beczki prochu"

Świętujący swoje 30-lecie Foo Fighters właśnie ogłosili, że 24 kwietnia pojawi się nowy album "Your Favorite Toy". Po wypuszczonym pod koniec października 2025 r. singlu "Asking For a Friend" poznaliśmy teraz utwór tytułowy z nadchodzącej płyty.

Nagrany w domowym studio materiał został wyprodukowany wspólnie przez Foo Fighters i Olivera Romana, zrealizowany przez Olivera Romana i zmiksowany przez Marka "Spike'a" Stenta.

"'Your Favorite Toy' to była piosenka-klucz, która odblokowała ton, energię i kierunek nowego albumu. Trafiliśmy na ten utwór po ponad roku eksperymentowania z różnymi brzmieniami i dynamikami, a w dniu, w którym nabrał kształtu, wiedziałem, że musimy podążyć właśnie za nim. To był lont do beczki prochu, którą okazała się reszta piosenek nagranych na tę płytę. To brzmi świeżo" - nie kryje ekscytacji Dave Grohl.

W maju rozpocznie się trasa "Take Cover Tour 2026", która po dwóch koncertach w USA przeniesie się do Europy. 15 czerwca zespół zagra na PGE Narodowym w Warszawie, a towarzyszyć mu będą Royel Otis i Otoboke Beaver.

Obecnie Foo Fighters tworzą: Dave Grohl (wokal, gitara), Nate Mendel (bas), Chris Shiflett (gitara), Pat Smear (gitara), Rami Jaffee (instrumenty klawiszowe) i Ilan Rubin (perkusja).

Foo Fighters - szczegóły płyty "Your Favorite Toy" (tracklista):

1. "Caught In The Echo"

2. "Of All People"

3. "Window"

4. "Your Favorite Toy"

5. "If You Only Knew"

6. "Spit Shine"

7. "Unconditional"

8. "Child Actor"

9. "Amen, Caveman"

10. "Asking For A Friend".

Alicja Majewska o dyskomforcie w „The Voice Senior”. Tak podsumowała trenerów INTERIA.PL