Linkin Park o powrocie po śmierci Chestera Benningtona. "Próbowaliśmy poukładać sobie życie"

Pomysł na "Unshatter" pojawił się przy okazji koncertu Linkin Park w São Paulo, który odbył się 15 listopada 2024 roku, w dniu premiery "From Zero". Występ został zarejestrowany z myślą o emisji kinowej, jednak Joe Hahn uznał, że warto uzupełnić go o historię poprzedzającą powrót grupy.

"Nie wydawało mi się, żeby sam koncert wystarczył. Mieliśmy znacznie więcej do powiedzenia o tym, co wydarzyło się w poprzednich latach, ale również o siedmioletniej przerwie, gdy próbowaliśmy poukładać sobie życie" - powiedział w rozmowie z "Entertainment Weekly".

Do filmu trafiły wywiady z członkami Linkin Park, nagrania ze studia i materiały zza kulis. Muzycy opowiadają w nich o latach po śmierci Chestera Benningtona, pierwszych wspólnych sesjach oraz decyzjach dotyczących przyszłości zespołu.

Linkin Park wrócili do studia w 2022 roku

Chester Bennington zmarł w lipcu 2017 roku. Po jego śmierci Linkin Park odwołali trasę koncertową i na kilka lat zawiesili działalność. Mike Shinoda przyznał, że czasami sądził, iż grupa już nie wróci.

Muzycy ponownie zaczęli spotykać się w studiu w 2022 roku. Początkowo nie planowali nowego albumu ani koncertów. Joe Hahn wspomina, że chodziło przede wszystkim o możliwość wspólnego grania.

"Zdałem sobie sprawę, że lubię tworzyć muzykę z przyjaciółmi i chcę robić to dalej, nawet jeśli powstaną piosenki, których nikt nigdy nie usłyszy" - wyjaśnił.

Wątpliwości dotyczące powrotu miał także Brad Delson, który nie był przekonany do kolejnej intensywnej trasy. Gitarzysta pozostał członkiem zespołu i pracuje przy nowych nagraniach, jednak podczas koncertów zastępuje go Alex Feder.

W 2024 roku skład Linkin Park uzupełnili Emily Armstrong i perkusista Colin Brittain. Shinoda podkreśla, że zespół nie szukał osoby, która miałaby naśladować Benningtona. Armstrong usłyszała od muzyków, że powinna śpiewać we własny sposób, ponieważ nikt nie zastąpi Chestera.

"Śpiewam piosenki, które zna cały świat, więc zastanawiałam się, co sprawia, że w ogóle uważam, że mogę to zrobić. Zespół dał mi jednak pewność siebie, dlatego nie chciałam nikogo zawieść" - powiedziała "USA Today".

"Unshatter" pokazuje pierwsze próby Armstrong i Brittaina, nagrywanie "From Zero" oraz koncert na terenie studia Warner Bros., podczas którego nowy skład został przedstawiony fanom. W filmie pojawia się również Mark Hoppus z Blink-182, który odwiedził zespół w studiu i jako jeden z pierwszych usłyszał przygotowywany materiał.

Chester Bennington pojawia się w napisach końcowych

Dokument kończy archiwalne nagranie Benningtona wykonującego "A Place for My Head". Joe Hahn przyznał, że zależało mu na obecności wokalisty w filmie, choć sama produkcja opowiada głównie o aktualnym składzie i jego dalszych planach.

"Chester zawsze jest z nami. Myślę, że byłby dumny z tego, że znaleźliśmy sposób, aby zrobić to z miłością. Ostatnią rzeczą, jakiej by chciał, byłoby to, żebyśmy przestali zajmować się muzyką" - powiedział Hahn.

Filmowi towarzyszy album "Unshatter Film Soundtrack (Live in São Paulo)", na którym znalazło się 20 utworów. Wśród nich są "Somewhere I Belong", "Numb", "In the End", "Papercut", "The Emptiness Machine" i "Bleed It Out".

Linkin Park pracują również nad kolejnym materiałem. Hahn zdradził, że nawet podczas dni wolnych w trasie muzycy korzystali ze studiów i nagrywali nowe pomysły. Nie potwierdził jednak, kiedy można spodziewać się następcy "From Zero".