Lider Tool wraca do Polski ze swoim projektem! Co już wiemy?

Puscifer to najdziwniejsze i najbardziej ekscentryczne wcielenie Maynarda Jamesa Keenana - projekt łączący rock, elektronikę, industrial, humor i teatralne inscenizacje. Wokalista opisywał formację jako "plac zabaw dla głosów w mojej głowie". Zespół od lat funkcjonuje trochę obok głównego nurtu, ale każda trasa budzi ogromne zainteresowanie fanów, którzy znają Keenana z jego bardziej popularnych grup takich jak Tool czy A Perfect Circle.

Nowa seria koncertów Puscifer zaplanowana jest na 2026 rok, a wśród ogłoszonych dat znalazł się także przystanek w Polsce. Zespół już 28 października tego roku odwiedzi warszawską Stodołę. Przedsprzedaż na stronie zespołu rozpocznie się 19 maja o godzinie 10:00, przedsprzedaż Ticketmaster dzień później, również o 10:00, a sprzedaż ogólna planowana jest na 22 maja, także na tę samą godzinę. Warto przypomnieć, że trasa promować będzie wydany 6 lutego 2026 r. krążek "Normal Isn't".

Maynard znów blisko polskich fanów

Polscy fani bardzo cenią sobie wizyty Keenana, co widać po frekwencji oraz częstotliwości koncertów z różnymi projektami. W 2024 roku Tool zagrał w Tauron Arenie w Krakowie, a w 2026 do Polski wróci także A Perfect Circle, które wystąpi 10 czerwca w warszawskim COS Torwar.

Koncert Puscifer będzie kolejną okazją, by zobaczyć muzyka w zupełnie innym wydaniu. W przeciwieństwie do monumentalnych, mrocznych spektakli Tool i bardziej klasycznego rockowego podejścia A Perfect Circle, Puscifer stawia na surrealistyczny humor, konceptualne opowieści i rozbudowaną warstwę wizualną.

