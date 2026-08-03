Lider Nocnego Kochanka się zaręczył! "Nie miałam wyjścia, zostałam zamknięta"

Wokalista Krzysztof Sokołowski, który wraz z Nocnym Kochankiem po raz kolejny wystąpił na słynnej scenie Pol'and'rocka, zdecydował się wykorzystać ten wyjątkowy czas nie tylko do świętowania powrotu na estradę. Za kulisami wydarzenia doszło do zaręczyn z jego dziewczyną, malarką Dagą Badecką, która szybko podzieliła się wiadomością ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Kobieta opublikowała zdjęcie z narzeczonym oraz pokazała otrzymany pierścionek, opisując żartobliwie okoliczności propozycji: "Nie miałam wyjścia, zostałam zamknięta na Diabelskim Młynie".

Fani tłumnie składają życzenia

Wiadomość o zaręczynach wywołała entuzjastyczną reakcję wśród internautów. W komentarzach pod publikacją posypały się liczne życzenia: "Od dzisiaj nie Nocny Kochanek, a Nocny Narzeczony", "No nareszcie się ten Sokołowski ogarnął", "Przynajmniej macie załatwioną kapelę na wesele", "Gratulacje, bądźcie szczęśliwi!!".

Rozwiń



