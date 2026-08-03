Lider Nocnego Kochanka się zaręczył! "Nie miałam wyjścia, zostałam zamknięta"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Krzysztof Sokołowski, frontman zespołu Nocny Kochanek, poprosił swoją partnerkę o rękę w niecodziennych okolicznościach - wydarzenie miało miejsce na terenie Pol'and'Rock Festivalu w Czaplinku, tuż po zakończonym koncercie grupy!

Krzysztof Sokołowski, wokalista Nocnego Kochanka, oświadczył się Dagmarze Badeckiej po koncercie na Pol'and'Rock Festivalu w Czaplinku.
Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek) się oświadczył! Inga Soltys / Forum / Instagram @dagoczkaAgencja FORUM

Wokalista Krzysztof Sokołowski, który wraz z Nocnym Kochankiem po raz kolejny wystąpił na słynnej scenie Pol'and'rocka, zdecydował się wykorzystać ten wyjątkowy czas nie tylko do świętowania powrotu na estradę. Za kulisami wydarzenia doszło do zaręczyn z jego dziewczyną, malarką Dagą Badecką, która szybko podzieliła się wiadomością ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Kobieta opublikowała zdjęcie z narzeczonym oraz pokazała otrzymany pierścionek, opisując żartobliwie okoliczności propozycji: "Nie miałam wyjścia, zostałam zamknięta na Diabelskim Młynie".

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Fani tłumnie składają życzenia

Wiadomość o zaręczynach wywołała entuzjastyczną reakcję wśród internautów. W komentarzach pod publikacją posypały się liczne życzenia: "Od dzisiaj nie Nocny Kochanek, a Nocny Narzeczony", "No nareszcie się ten Sokołowski ogarnął", "Przynajmniej macie załatwioną kapelę na wesele", "Gratulacje, bądźcie szczęśliwi!!".


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