Do sieci trafiła właśnie druga zapowiedź solowego albumu Piotra Lekkiego "Ghost of Rock" - mowa o utworze "Enemy of Good", w którym gościnnie zagrali perkusista Vinny Appice (m.in. DIO, Black Sabbath) oraz gitarzysta Ron "Bumblefoot" Thal (eks-Guns N' Roses, Sons of Apollo).

Obok wymienionych wyżej muzyków w nagraniu pojawili się jego kolega z grupy TSA MNKWL - wokalista Damian Michalski oraz włoski basista sesyjny Francesco Caporaletti (m.in. Gus G, Vinnie Moore, Tim "Ripper" Owens). Z kolei w teledysku gościnnie na perkusji pojawił się Sławek Puka.

"Ta piosenka w żartobliwym tonie opowiada o tym że lepsze jest wrogiem dobrego, a podobno to moja ulubiona maksyma" - tłumaczy ze śmiechem genezę "Enemy of Good" Piotr Lekki.

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Twórca koncertowego cyklu "Bochnia Rocks" (razem z żoną Elą) do współpracy przy swoim autorskim debiucie zaprosił jeszcze więcej gwiazd ciężkiego grania. Za perkusją zasiedli m.in. wspomniany Vinny Appice (w sumie trzy utwory) oraz Brian Tichy (m.in. Dead Daisies, Billy Idol, Whitesnake). Z kolei za partie gitarowe gościnnie odpowiadają Ron "Bumblefoot" Thal (eks-Guns N' Roses), Rowan Robertson (DIO), Andre Nieri (Virgil Donati, x Grand Discovery), Andy Martongelli (Arthemis, David Dellefson) czy Emiliano Tessitore (Carl Sentance, Tim "Ripper" Owens).

Większość wokali nagrał Damian Michalski, ale w dwóch utworach zaśpiewał także Robert "Sierściu" Mastalerz (4Szmery), z którym Piotr Lekki koncertuje i nagrywa w projekcie akustycznym PiS (Piotrek i Sierściu).

Na płycie wsparli Piotra także przyjaciele znani z cyklu koncertów "Bochnia Rocks", włoscy muzycy sesyjni: Francesco Caporaletti (bas), Alessio Palizzi (perkusja), Tita Tani (perkusja) oraz polscy koledzy: Artur Olkowicz (bas), Robert Świątek (bas), Sławek Puka (perkusja) i Adam Harris (bas).

Kim jest Piotr Lekki?

Gitarzysta, kompozytor i producent jest właścicielem KWART Studio i Leonardo27, gdzie realizuje brzmienie nadchodzącego wydawnictwa. Z grupą TSA MNKWL (powstała z udziałem muzyków klasycznego składu TSA) wydał album "Niezwyciężony".

Współpracował i dzielił scenę z takimi gwiazdami hard rocka, jak m.in. Paul Gilbert (Mr. Big), David Ellefson (eks-Megadeth) czy John Corabi (The Dead Daisies, eks-Motley Crue). Do Bochni sprowadził ok. 80 muzyków światowej sławy - na jego koncertach poza wyżej wymienionymi zagrali m.in. Simon Phillips (Toto), Michael Angelo Batio (Manowar), Richie Kotzen (Smith/Kotzen, The Winery Dogs, eks-Mr. Big, eks-Poison), Carmine Appice (Vanilla Fudge, Cactus, Rod Stewart), Stu Hamm (m.in. Joe Satriani, Steve Vai), Jennifer Batten (m.in. Michael Jackson, Jeff Beck), Virgil Donati (Asia), Alex Skolnick (Testament), Vinnie Moore (UFO), Doogie White (Rainbow, Michael Schenker, Yngwie Malmsteen), Carl Sentance (eks-Nazareth, eks-Krokus) i Tim "Ripper" Owens (KK's Priest, eks-Judas Priest, eks-Iced Earth).

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