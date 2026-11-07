"Jego śmierć była nagła, niespodziewana i spokojna" - napisał Robert Kory, menedżer Leonarda Cohena. Legendarny bard w nocy przewrócił się w swoim domu w Los Angeles i zmarł 7 listopada 2016 r. Miał 82 lata.

Do tragedii doszło zaledwie 17 dni po premierze ostatniej płyty "You Want It Darker", przy której pomagał mu syn, Adam Cohen. W szufladach pozostawił niedokończone utwory.

Leonard Cohen: Jestem gotowy, by umrzeć

"Nie sądzę, bym był w stanie dokończyć te piosenki. Może, kto wie? A może znów dostanę wiatru w skrzydła, nie wiem" - mówił Cohen w rozmowie z "New Yorkerem".

"Mam trochę pracy do zrobienia. Zatroszczcie się o biznes. Jestem gotowy, by umrzeć. Mam nadzieję, że nie jest to zbyt niewygodne" - dodał 82-letni Kanadyjczyk na krótko przed śmiercią.

Adam Cohen był odpowiedzialny za ukończenie wydanego w listopadzie 2019 r. pośmiertnego albumu "Thanks for the Dance" (ścieżki wokalne Leonarda pochodzą z sesji do "You Want It Darker"). To właśnie syn barda na początku listopada ruszył w trasę "Everybody Knows Leonard Cohen", podczas której z zespołem oddaje hołd swojemu ojcu. Po koncertach w Kanadzie trasa będzie kontynuowana w Europie na początku 2027 r. 15 lutego usłyszymy "Everybody Knows" również w hali COS Torwar w Warszawie (koncert organizuje Alter Art).

W programie znajdą się wykonania najbardziej kultowych utworów Cohena, którym towarzyszyć będzie starannie dobrana kolekcja archiwalnych fotografii i materiałów filmowych. Oprawę wizualną widowiska przygotowało montrealskie studio multimedialne Moment Factory, znane na całym świecie z tworzenia immersyjnych produkcji koncertowych dla takich artystów jak Billie Eilish, Olivia Rodrigo czy Madonna.

"Podobno w Polsce był bardziej popularny niż w Kanadzie"

Z naszym krajem wiązały Leonarda Cohena wyjątkowe więzi. To w Suwałkach na świat przyszedł jego dziadek Lyon Cohen, który po wyemigrowaniu do Kanady został założycielem i prezydentem Kanadyjskiego Kongresu Żydów. Matka - Masha Klonitsky - urodziła się na terenie Litwy.

"Jestem Polakiem" - mówił Leonard Cohen w jednym z wywiadów w amerykańskiej telewizji.

W naszym kraju Cohen cieszył się niezwykłą popularnością dzięki tłumaczeniom Macieja Zembatego. "Muzyka Cohena trafiała w ogólny, melancholijny nastrój, jaki panował w Polsce. Nie potrafiliśmy ocenić, jakiej wartości jest jego poezja" - opowiadał w rozmowie z PAP nieżyjący już dziennikarz Piotr Bratkowski.

"Podobno w Polsce był bardziej popularny niż w Kanadzie. Ja poznałem jego muzykę pod koniec lat 60. Wyczekiwałem później przy odbiorniku radiowym na kolejny utwór. Wówczas nie znałem zbyt wiele osób, które by go słuchały. Gdy potem Maciej Zembaty zaczął go popularyzować, byłem zły - czułem, że odbiera mi się moją prywatną własność" - mówił Bratkowski.

W 1985 r. kanadyjski bard przyjechał do Polski, gdzie wystąpił w pełnych salach w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. "Nawet ci, którzy nie przepadali za jego muzyką, drżeli z podniecenia" - pisały polskie media przy okazji jego wizyty w głębokim PRL-u.

Leonard Cohen spotkał się także z Lechem Wałęsą, ówczesnym przywódcą "Solidarności" i późniejszym prezydentem. To jednak sprawiło, że jego piosenki na wiele miesięcy zniknęły z radiowego eteru.

"Pochodzę z kraju, w którym nie panują takie napięcia, jak w Polsce. Szanuję waszą walkę. Może to was zaskoczy, ale szanuję obie strony tego konfliktu" - mówił podczas koncertu w warszawskiej Sali Kongresowej w 1985 roku. "By iść naprzód, Europa potrzebuje i prawej, i lewej nogi (...) Chciałbym powiedzieć liderom lewicy i prawicy: ja śpiewam dla wszystkich. Moja pieśń nie ma partii ani flagi" - podkreślał.

Kulisy tamtej wizyty ma pokazać pełnometrażowy film dokumentalny w reżyserii Erica Bednarskiego "Leonard Cohen: Za żelazną kurtyną", którego premiera zapowiadana jest na początek 2027 r.

Leonard Cohen zaczął śpiewać, gdy zrozumiał, że nie wyżyje z pisania

Nie wszyscy pamiętają, że pierwotnie Leonard Cohen był literatem. Choć należał do przeciętnych studentów, jeszcze w czasie studiów otrzymał pierwszą nagrodę literacką, McNaughton Prize. W 1956 r. wydał swój pierwszy tom poezji, "Let Us Compare Mythologies". Otrzymał stypendium Canada Council, które wykorzystał na życie w Londynie i na wyspie Hydra.

Właśnie podczas pobytu na tej greckiej wyspie napisał swoją pierwszą powieść. Gdy powrócił do Kanady, odrzucił ją każdy dom wydawniczy, do którego drzwi zapukał. Wytykano mu niezdrową obsesją na punkcie seksu. Wobec pruderyjności kanadyjskich wydawnictw, Cohen wydał swoją książkę w nowojorskiej oficynie. Do Kanady "Ulubiona gra" trafiła w 1970 r., nakładem tego samego wydawnictwa, które wcześniej odmówiło jej publikacji.

Cohen stał się sławny. Podróżował, otaczał się pięknymi kobietami, eksperymentował z LSD (wówczas jeszcze legalnym), prowadził wystawne życie. Często powtarzał, że śpiewem zajął się, ponieważ zrozumiał, że nie uda mu się wyżyć z pisania. Nigdy wcześniej nie myślał o karierze piosenkarza, traktując muzykę jako formę wytchnienia od trudów pisania.

"Przygnębiający" Leonard Cohen

Sławę przyniósł mu utwór "Suzanne", który wykonywała piosenkarka Judy Collins w 1965 r. Z dnia na dzień, Cohen został okrzyknięty objawieniem, "rockowym poetą". Na scenie zadebiutował 30 kwietnia 1967 r., występując w nowojorskim Town Hall. Wkrótce nagrał swój pierwszy album. "Songs of Leonard Cohen" ukazał się 27 grudnia 1967 r.

Wokalista wyśpiewywał monotonnym, głębokim głosem słowa przepełnione biblijnymi odnośnikami przy akompaniamencie gitary i niewielkiego zespołu. Zachwyt Cohenem wyrażały lewicujące środowiska studentów, którzy obrali sobie folk za muzykę protestu. Sam muzyk, poza pochwałami, wysłuchiwać musiał także głosów krytyki, zarzucające mu pretensjonalność i grafomaństwo.

Podkreślano także depresyjny charakter jego tekstów i brzmienia głosu. "Pamiętam, jak w latach 70. moja muzyka była krytykowana jako przygnębiająca. Mówiono, że moje płyty powinny być sprzedawane z żyletkami, bo to dobra muzyka do podcinania sobie żył" - mówił w wywiadzie z 1997 r.

W 1994 r. trafił do Centrum Zen na Mount Baldy nieopodal Los Angeles, w którym przebywał przez pięć lat, medytując i prowadząc życie zakonnika. W 2001 r., po dziewięciu latach przerwy, Cohen wydał płytę "Ten New Songs" i wrócił do koncertowania. Powrót na scenę wymusiła jego sytuacja finansowa - była menedżerka i kochanka, Kelley Lynch, wyprowadziła z jego konta ok. 5 mln dolarów. Choć później została uznana za winną nękania, grożenia i zastraszania Cohena i skazana na 18 miesięcy więzienia, bard nigdy nie odzyskał utraconych pieniędzy.

"Chciałbym, żeby moje piosenki przetrwały tyle czasu, ile przeciętne volvo. Czyli około 30 lat" - wyznał w jednym z wywiadów. Od jego muzycznego debiutu minie 60 lat w 2027 r., a miesięcznie na platformie Spotify słucha go ponad 3,7 mln osób.