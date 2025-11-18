Poznaliśmy szczegóły kolejnych koncertów w ramach trasy zatytułowanej po prostu "Lenny Kravitz Live". W jej ramach czterokrotnie nominowany do Grammy wokalista, multiinstrumentalista, producent, obwołany "symbolem seksu" powróci do Polski.

Kolejny występ w naszym kraju odbędzie się 16 lipca 2026 r. w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot). Przedsprzedaż biletów na stronie artysty ruszy 19 listopada o godz. 10:00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 20 listopada o godz. 10:00, a wejściówki do ogólnej sprzedaży trafią 21 listopada (godz. 10:00). Wydarzenie organizuje Live Nation.

Lenny Kravitz powraca do Polski

W maju 2024 r. Kravitz wydał swój dwunasty album studyjny "Blue Electric Light". W ramach promocji tego materiału dotarł też do Polski, 11 marca 2025 r. wystąpił w hali PreZero w Gliwicach.

"To błogosławieństwo, że mogę tu wrócić, bo Polska to jedno z moich ulubionych miejsc. Jesteśmy przyjaciółmi już od tylu lat... Dajecie mi życie. To nasze świętowanie! Poczujcie miłość, poczujcie muzykę, poczujcie siebie wzajemnie" - tak przywitał się z fanami w Gliwicach.

