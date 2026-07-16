Lenny Kravitz to czterokrotny zdobywca Grammy, autor wielu tekstów, producent, ale przede wszystkim wokalista i multiinstrumentalista. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych muzyków rockowych naszych czasów, a fani pokochali go za przekraczanie granic gatunków i ponad trzy dekady nieustającego szaleństwa na scenie. Inspiruje się soulem, rockiem oraz eksperymentuje z funkiem lat 60. i 70., co najlepiej wybrzmiewa podczas koncertów na żywo.

Końcem 2023 r. Lenny Kravitz powrócił i po pięciu latach ciszy wydał przebojowy singiel "TK421". Piosenka błyskawicznie podbiła serca słuchaczy z całego świata i jednocześnie zapowiedziała studyjny album "Blue Electric Light" - pierwsze wydawnictwo legendarnego rockmana od 2018 r. Płyta w całości ukazała się w maju 2024 r., dwa dni przed 60. urodzinami Kravitza i była 12. krążkiem w jego karierze.

Niedługo po premierze longplaya artysta wyruszył w światową trasę koncertową. W lipcu 2024 r. aż dwukrotnie wystąpił w naszym kraju i już wtedy zapewniał, że wróci do Polski najszybciej, jak będzie to możliwe. Obietnicy dotrzymał i w 2025 r. zagrał ponownie - tym razem w Gliwicach.

W czwartek, 16 lipca 2026 r., Lenny Kravitz wraca do Polski! Po raz kolejny zaprezentuje naszej publiczności materiał z krążka "Blue Electric Light" oraz swoje największe przeboje sprzed lat, takie jak "Are You Gonna Go My Way" czy "Fly Away". Tym razem 62-latek odwiedza Pomorze, a dokładniej Ergo Arenę położoną między Gdańskiem a Sopotem. Co należy wiedzieć przed występem?

Kiedy rozpocznie się koncert Lenny'ego Kravitza? Przed legendą rocka wystąpi support

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez organizatora koncertu, czyli firmę Live Nation, otwarcie drzwi na teren imprezy nastąpi o godz. 18:00. Najpierw wystąpi support, w którego roli publiczność zobaczy De'Wayne'a (godz. 19:30). Główna gwiazda wieczoru - Lenny Kravitz - wkroczy na scenę około godz. 21:00.

Bilety na wydarzenie wciąż są w sprzedaży - dostępne w serwisie Ticketmaster.

Jak dojechać na teren Ergo Areny? Podczas koncertu Lenny'ego Kravitza udostępniony zostanie parking

Władze miasta przekazały, że koncert na kilkanaście tysięcy osób może spowodować utrudnienia w ruchu drogowym - szczególnie w okolicach Drogi Zielonej, ul. Rybackiej i ul. Gospody. W związku z tym po koncercie, gdy publiczność opuszczać będzie Ergo Arenę, ruch kierowany będzie przez policjantów.

Uczestnicy koncertu przyjeżdżający na miejsce własnymi samochodami będą mieli możliwość skorzystania z Eko parkingu z ponad 700 miejscami.

Podczas wydarzeń masowych cennik parkingu przewiduje:

samochód osobowy - 50 zł za maksymalnie 12 godzin;

bus, autobus lub kamper - 100 zł za maksymalnie 12 godzin;

pierwsze 30 minut bez opłaty po pobraniu biletu parkingowego.

Ci, którzy wybiorą komunikację miejską, mogą skorzystać z kolejki SKM (przystanek Gdańsk Żabianka-AWFiS), tramwajów - linie numer 2, 4 i 12 (przystanek Gospody lub Pomorska) oraz 6 i 8 (przystanek Osiedle Wejhera), a także autobusów - linia 148 (przystanek Gospody) i 227 (przystanek Pomorska). Po zakończeniu koncertu przydatne mogą być nocne linie N4 z okolic Jelitkowa oraz N14 z przystanku Pomorska.

Na koncert Lenny'ego Kravitza nie można wnosić żadnego bagażu oraz butelek z wodą

Jak informuje Live Nation: "Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu, niezależnie od ich rozmiaru". W Ergo Arenie będzie natomiast znajdował się depozyt - koszt pozostawienia w nim rzeczy to 50 złotych.

Dodatkowo zabronione jest wnoszenie jakiegokolwiek jedzenia oraz butelek z napojami "niezależnie od ich rozmiaru oraz materiału, z którego są wykonane".