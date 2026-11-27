50-letni muzyk opisał swój kryzys zdrowotny w instagramowym wpisie, zamieszczonym z okazji Święta Dziękczynienia.

"Dwa tygodnie temu przeszedłem poważny udar i dzięki szybkiej reakcji mojej żony trafiłem prosto do szpitala i na stół operacyjny. Pierwsza godzina po udarze ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o dotarcie do szpitala. Miałem zakrzep krwi w mózgu, który odciął dopływ krwi do całej prawej strony mózgu" - napisał Dave Keuning.

Gitarzysta The Killers przeszedł poważny udar. Co sprawdził po operacji?

Gdy gitarzysta The Killers dotarł do szpitala, stracił wzrok w jednym oku oraz sprawność po lewej stronie ciała. Lekarze ostrzegali, że ma zaledwie 40 procent szans na przeżycie i grozi mu trwała niepełnosprawność. Mimo to, jak określił sam artysta, "jakimś cudem" czuje się już dobrze.

"Tak, gram na gitarze równie dobrze, jak kiedyś. To była pierwsza rzecz, którą sprawdziłem po przebudzeniu po operacji. Czuję się niezwykle szczęśliwy, że żyję i mam się dobrze, mogę używać rąk i stóp i mówić tak, jak wcześniej. Jestem wdzięczny mojej żonie, synowi, córce i wszystkim członkom zespołu, z którymi czuję się bliżej niż kiedykolwiek" - podkreślił rockman.

Dave Keuning to jeden ze współzałożycieli The Killers - alternatywnego zespołu rockowego, który istnieje od 2001 roku. Odszedł z niego w 2017 roku, po czym wrócił w 2020 i wciąż pozostaje członkiem formacji.

Co dalej z The Killers?

Dotychczasowy studyjny dorobek zespołu zamyka płyta "Pressure Machine" z 2021 r. Rok później Amerykanie po raz ostatni zagrali w Polsce jako jedna z gwiazd Open'er Festivalu w Gdyni. Do największych przebojów ekipy z Las Vegas należą "Mr. Brightside", "Somebody Told Me", "When You Were Young" i "Human".

Wokalista Brandon Flowers w 2023 r. ujawnił, że z powodu twórczego kryzysu wyrzucił materiał przygotowany na następny album The Killers. W ostatnim czasie frontman zdradził, że nowa płyta grupy pojawi się najwcześniej na początku 2028 r.