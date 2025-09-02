Działający od 1983 r. zespół Poison zaliczany jest do największych gwiazd glam rocka. Niektórzy ten gatunek nazywali także hair metalem, ze względu na charakterystyczne, natapirowane fryzury muzyków.

Inspirujący się twórczością Kiss, Aerosmith, Van Halen i Davida Bowiego muzycy glamrockowych formacji związani byli głównie ze sceną słynnego Sunset Strip w Los Angeles. Na początku lat 80. furorę robili tacy wykonawcy, jak m.in. Mötley Crüe, Hanoi Rocks, Bon Jovi, Ratt, Twisted Sister czy Dokken. Nieco później sławę zdobyli Skid Row, Cinderella, Warrant i właśnie Poison.

Przez ponad 40 lat działalności Poison sprzedał ponad 40 mln płyt. Numer 1 na amerykańskiej liście przebojów zdobyła ballada "Every Rose Has Its Thorn".

Poison: Rikki Rockett przekazał informacje o swoim zdrowiu

Najsłynniejszy skład Poison tworzyli Bret Michaels (wokal), Bobby Dall (bas), Rikki Rockett (perkusja) i C.C. DeVille (gitara). Pierwsza trójka w zespole występuje od samego początku, a DeVille gra z nimi od 1985 r. (z przerwą w latach 1991-1996). Gitarzystę zastępowali kolejno Ritchie Kotzen (1991-1993) i Blues Saraceno (1993-1996).

Dorobek grupy zamyka płyta "Poison'd!" z 2007 r., ale raczej nie ma co liczyć na nowe nagrania sygnowane tą nazwą. W 2022 r. zespół koncertował w Ameryce Północnej u boku Def Leppard i Mötley Crüe. W ostatnim czasie muzycy borykali się z poważnymi problemami zdrowotnymi - Bret Michaels pokonał raka skóry, wcześniej przeszedł wylew krwi do mózgu, po którym trafił do szpitala w stanie krytycznym.

Wkrótce minie też 10 lat od diagnozy Rikkiego Rocketta. Muzyk zmagał się z rakiem gardła, jednak chemioterapia i radioterapia nie dały rezultatów. Choroba nowotworowa osiągnęła IV stadium, a lekarze dawali mu 10 procent szans na przeżycie. Perkusista zdecydował się na innowacyjną wówczas immunoterapię.

"Po około dziewięciu do dwunastu tygodniach choroba zniknęła. To było niesamowite" - opowiedział w jednym z ostatnich wywiadów, dodając, że wkrótce minie 9 lat od remisji.

Sukces jego leczenia przyspieszył zatwierdzenie immunoterapii w przypadku tej choroby nowotworowej, która teraz jest dla niektórych pacjentów alternatywą dla chemio- i radioterapii.

Są spore szanse, że w 2026 r. Poison wróci na trasę, podczas której będzie świętować 40-lecie swojego debiutu "Look What the Cat Dragged In".

