Polska publiczność dołączy do obchodów 50-lecia jednej z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich grup rockowych! Toto wystąpi w krakowskiej TAURON Arenie 27 lipca 2027 roku. Podczas wydarzenia pojawi się również gość specjalny. Więcej szczegółów na jego temat poznamy w nadchodzących miesiącach!

Na scenie nie zabraknie oczywiście Steve'a Lukathera, gitarzysty współtworzącego historię zespołu od jego początków, oraz wokalisty Josepha Williamsa. Zapowiedziany skład uzupełniają Warren Ham, John Pierce, Keith Carlock, Dennis Atlas i Rai Thistlethwayte.

Jubileusz będzie okazją do usłyszenia przebojów które od dekad pozostają obecne w radiu, jak chociażby "Hold the Line", "Rosanna" czy "Africa".

Bilety na Toto. Trzy terminy rozpoczęcia sprzedaży

Dystrybucję wejściówek podzielono na trzy etapy. Otwartą sprzedaż poprzedzą dwie przedsprzedaże:

20 października 2026 roku, godz. 10.00 - przedsprzedaż dla fanów,

21 października 2026 roku, godz. 10.00 - przedsprzedaż promotora,

23 października 2026 roku, godz. 10.00 - początek sprzedaży ogólnej.

Bilety będą dostępne za pośrednictwem serwisu eBilet.

Od muzyków sesyjnych do dekad światowej sławy

Historia Toto rozpoczęła się w Los Angeles w 1977 roku. Grupę stworzyli doświadczeni muzycy, którzy wcześniej budowali swoją pozycję podczas pracy w studiach nagraniowych. W pierwszym składzie znaleźli się David Paich, Jeff Porcaro, Steve Porcaro, Steve Lukather, David Hungate i Bobby Kimball. Ich brzmienie łączyło rockową energię z popową melodyjnością oraz wpływami soulu, funku i jazzu.

Na sukces nie musieli długo czekać. Wydany w 1978 roku debiutancki album "Toto" przyniósł przebój "Hold the Line", który wzbudził zainteresowanie szerszej publiczności. Największy przełom nastąpił jednak cztery lata później, wraz z premierą "Toto IV". To z tej płyty pochodzą "Africa" i "Rosanna". Pierwszy z utworów dotarł na szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100, drugi zatrzymał się na drugim miejscu.

Sukces wydawnictwa przypieczętowało rozdanie Grammy w 1983 roku. "Toto IV" i związane z nim nagrania zdobyły łącznie sześć statuetek, w tym za album roku oraz nagranie roku dla "Rosanny". Okres ten ugruntował międzynarodową pozycję grupy, która w 2027 roku wraz z polskimi fanami będzie obchodzić swój jubileusz.