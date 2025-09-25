AC/DC zagrali swój pierwszy koncert 31 grudnia 1973 roku, czyli w Sylwestra. 20-letni Malcolm Young, wraz ze swoim dwa lata młodszym bratem, Angusem Youngiem, zdecydował się stworzyć formację, która dziś jest uznawana za jedną z najpotężniejszych grup muzycznych wszech czasów. Niektórzy sądzą, iż bracia po prostu grali na gitarach, lecz nie da się ukryć, że od podstaw stworzyli aurę zespołu i nadali mu wyjątkową tożsamość.

Skąd nazwa AC/DC? Winna jest maszyna do szycia

Podczas pamiętnego Sylwestra debiutanci zagrali dwuczęściowy set - z coverami innych zespołów (m.in. The Rolling Stones i The Beatles) oraz swój autorski, podczas którego wybrzmiały takie utwory jak "Show Business", "Rock N Roll Singer", "Soul Stripper", "Rockin' In The Parlour" czy "Can I Sit Next To You Girl".

Pomysł na nazwę grupy pojawił się po zobaczeniu przez członków akronimu AC na maszynie do szycia, którą zakupiła starsza siostra braci, Margaret (zasilacz AC). Młodzi artyści dodali do tego skrót określający nazwę prądu stałego, czyli "DC", co w rezultacie poskutkowało stworzeniem jednej z najpopularniejszych nazw zespołu - AC/DC. Dlaczego? Bo za nazwą stała niematerialna idea - urządzenie zawiera prostownik przetwarzający prąd przemienny na stały. Muzycy skojarzyli to z własną twórczością - nową energią, świeżym podejściem do muzyki i tekstami, które "drążyły w skale".

"Spotkaliśmy wielu ludzi, piliśmy na umór i świetnie się bawiliśmy" - to jeden z cytatów Bona Scotta, który w punkt obrazuje mocno rozrywkowy tryb życia, jaki w latach 70. prowadził wokalista. Przypomnijmy, iż artysta dołączył do zespołu dowodzonego przez grających na gitarach braci Angusa i Malcolma Youngów jesienią 1974 roku, zastępując Dave'a Evansa, z którym coraz częściej dochodziło do konfliktów. Niestety, współpraca muzyków w pełnym składzie potrwała tylko kilka lat.

Rano 19 lutego 1980 r. we wnętrzu czerwonego Renault 5 zaparkowanego przy 67 Overhill Road w londyńskiej East Dulwich, Alistair Kinnear znalazł martwego Bona Scotta. Jak wiadomo, zawinił alkohol, ostre zatrucie, a w tragicznym rezultacie zachłyśnięcie się wymiocinami. Skremowane prochy Bona Scotta zostały pochowane 30 lutego na cmentarzu Fremantle w Perth w Australii.

Strata przyjaciela okazała się próbą siły - bracia postanowili poszukać nowej energii dla zespołu, bo, jak twierdzili, Bon Scott zrobiłby to samo, gdyby role się odwróciły. Nowym wokalistą został Brian Johnson, a formacja wydała z nim najlepiej sprzedający się album, zatytułowany "Back in Black". Szacuje się, że na całym świecie sprzedano ponad 50 mln egzemplarzy krążka, co daje mu drugie miejsce na liście największych bestsellerów wszech czasów.

Z oryginalnego składu zespołu pozostał już tylko Angus Young. W 2017 roku zmarł jego brat Malcolm, który trzy lata wcześniej z powodu demencji przeszedł na muzyczną emeryturę. U boku Angusa występują obecnie Brian Johnson, gitarzysta Stevie Young (bratanek Angusa i Malcolma) oraz figurujący jako muzycy koncertowi Matt Laug (perkusja) i Chris Channey (bas). To właśnie w takim składzie grupa AC/DC 4 lipca br. zaprezentowała się na PGE Narodowym w Warszawie, dając świadectwo artystycznego ducha grupy, który od lat pozostaje niezmienny.