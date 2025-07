Legendarny rekwizyt The Rolling Stones został odnaleziony po 54 latach. Trafił do nowojorskiego muzeum

Gitara zniknęła bez śladu w 1971 roku, podczas sesji nagraniowych albumu Exile on Main St. w luksusowej willi Villa Nellcôte na Lazurowym Wybrzeżu. Po ponad 50 latach okazało się, że bezcenna 1959 Gibson Les Paul Standard - należąca wówczas do Micka Taylora, ówczesnego gitarzysty Rolling Stonesów - znajduje się w kolekcji przekazanej nowojorskiemu Metropolitan Museum of Art.