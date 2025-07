Później wokalista kontynuował swoją działalność solową (w sumie 11 studyjnych płyt), współdziałał też pod szyldem Plant/Page z gitarzystą Led Zeppelin Jimmym Page'em . Uznanie krytyków i publiczności zebrała również współpraca z amerykańską gwiazdą country Alison Krauss : "Raising Sand" (2007) i "Raise the Roof" (2021).

To właśnie z tymi muzykami 76-letni wokalista eksploruje takie gatunki, jak m.in. folk, Americana i blues. W 2021 r. Plant mówił, że trudno scharakteryzować brzmienie Saving Grace, sam nazywając to "psychodelicznym soulem".

Zapowiedziany na 26 września nowy album nosić będzie tytuł właśnie "Saving Grace". Promuje go pierwszy singel "Everybody's Song" - to cover utworu indierockowej grupy Low z 2005 r. Płyta zawierać będzie nowe wersje "zaginionych i odnalezionych" skarbów z dorobku takich autorów i wykonawców, jak m.in. Memphis Minnie, Bob Mosley (Moby Grape), Blind Willie Johnson, The Low Anthem, Martha Scanlan, Sarah Siskind oraz Mimi Parker i Alan Sparhawk (Low).