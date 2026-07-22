"To nie będzie jedno z tych długich, przeciąganych pożegnań. Na przestrzeni najbliższych 2-3 lat postaramy się zagrać tyle koncertów, ile będziemy w stanie, by spotkać się na nich z wami wszystkimi po raz ostatni" - tak jesienią 2024 r. trasę "The Magician's Farewell" zapowiedział Mick Box, gitarzysta i lider Uriah Heep.

Blisko dwa lata później licznik kolejnych koncertów wręcz przyspieszył. W tym roku w sumie zaplanowano blisko 50 występów brytyjskiej legendy hard rocka. To o prawie 10 więcej niż w 2025 r. Wówczas zespół pożegnał się z Polską, gdzie ma liczne grono fanów. Najpierw w połowie lipca był jedną z gwiazd Suwałki Blues Festival, a 9 listopada zagrał w Hali Orion we Wrocławiu.

Co z pożegnaniem Uriah Heep? "Nigdy się nie zatrzymamy"

W najnowszym wywiadzie dla podcastu Metal Mayhem ROC (amerykańską audycję prowadzi Jon "The Vernomatic" Verno) Mick Box już nawet nie ukrywa, że to pożegnanie nie jest do końca przejściem na emeryturę.

"Zajmie nam ze dwa, trzy lata, żeby dotrzeć do wszystkich terytoriów, w których gramy. Myślę, że jest to stopniowe zwalnianie. Stopniowo spowalniamy, ale nigdy się nie zatrzymamy. Będziemy grali na festiwalach, jeśli będą nas prosiły o występ. Co odpowiemy, jeśli nas zaproszą? Tak! Bo to jest w naszym DNA. Jest to więc raczej spowolnienie niż faktyczny koniec" - tłumaczy teraz 79-letni gitarzysta.

Jedyny muzyk oryginalnego składu hardrockowej legendy i zarazem jedyny żyjący członek klasycznego zestawu odpowiadającego za największe przeboje dodał, że nie zamierza również przestać komponować.

"Piszę każdego dnia. Na pewno znajdziemy czas, by wejść do studia. Uwielbiamy to robić" - podkreśla muzyk.

Uriah Heep - żyjąca legenda hard rocka

Dotychczasowy dorobek zamyka wydany w styczniu 2023 r. 25. studyjny album "Chaos & Colour". W nagraniach uczestniczyli Mick Box (gitara), Bernie Shaw (wokal), Phil Lanzon (klawisze), Russell Gilbrook (perkusja) i Dave Rimmer (bas).

Uriah Heep to zespół zaliczany obok Deep Purple, Led Zeppelin i Black Sabbath do tak zwanej wielkiej czwórki hard rocka. Przez ponad 50 lat obecności na scenie grupa sprzedała ponad 40 mln płyt, a status klasyków zdobyły utwory "Lady In Black", "July Morning", "Easy Livin'", "Gypsy" i "The Wizard".

Klasyczny skład z lat 70. tworzyli Mick Box (gitara), David Byron (wokal), Ken Hensley (klawisze), Lee Kerslake (perkusja) i Gary Thain (bas). Nie żyje już cała czwórka poza Boxem. Zmarli również wokalista John Lawton (czerwiec 2021 r.), znany z debiutanckiej płyty "...Very 'Eavy ...Very 'Umble" perkusista Alex Napier (styczeń 2023 r.), basista John Wetton (styczeń 2017 r.) i basista Trevor Bolder (maj 2013 r.).