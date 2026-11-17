Europe to słynny szwedzki zespół rockowy, którego karierę można podzielić na dwa etapy - pierwszy to lata 80. i czas gigantycznego sukcesu "The Final Countdown", a drugi to powrót w pięcioosobowym, najsłynniejszym składzie w 2003 r. Reaktywacja przyniosła album "Start from the Dark", z cięższym brzmieniem, który stał się nowym otwarciem i symbolicznym drugim debiutem formacji.

Obecnie Europe uznaje się za jedną z największych legend światowego rocka. Zespół świętuje w tym roku zarówno 40-lecie wydania przełomowej płyty "The Final Countdown", jak i wydanie pierwszego od dziewięciu lat albumu długogrającego. Z jubileuszową trasą dotarli niedawno do Polski, gdzie 20 października zagrali wyjątkowy koncert w hali COS Torwar w Warszawie.

Przed nimi jeszcze jeden występ dla polskiej publiczności - 16 czerwca 2027 r. muzycy kultowego zespołu zagrają u boku Deep Purple i Alice'a Coopera w PreZero Arenie Gliwice. Wspólne wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Forever Loud" i będzie jedyną okazją, aby zobaczyć taki zestaw wykonawców na jednej scenie w naszym kraju.

Europe pochwalili się nowym, świątecznym teledyskiem do "This Time of Year"!

Przed ponowną wizytą w Polsce muzycy Europe promują wydany we wrześniu album "Come This Madness". Na płycie, która ukazała się po dziewięciu latach ciszy, znalazł się utwór "This Time Of Year", który doczekał się właśnie miana singla. Piosenka idealnie rezonuje z nadchodzącym bożonarodzeniowym okresem, a Szwedzi postanowili wzbogacić ją o świąteczny teledysk. Obraz łączy w sobie nostalgię, emocje i nadzieję, podbijając słodko-gorzki charakter numeru.

Jak powstała świąteczna piosenka Europe? "Kiedy pojawia się uczucie, że możemy zacząć od nowa"

Utwór powstał podczas jednej z nocnych sesji nagraniowych, które są nieodłączną częścią działalności grupy. Frontman Joey Tempest i klawiszowiec Mic Michaeli tradycyjnie spotkali się w studiu i stworzyli melodię, która na kilka lat trafiła do przysłowiowej szuflady. Wreszcie wokalista doznał olśnienia - przyszedł do niego świąteczny tekst, który nadał kompozycji nowe znaczenie i pozwolił zaistnieć w bożonarodzeniowym sezonie.

"Trochę świątecznej zabawy z odrobiną starej skandynawskiej melancholii. Mic i ja napisaliśmy ten kawałek w ten sam sposób, w jaki napisaliśmy 'Carrie', 'Walk The Earth' i wiele innych. Zwykle późnym wieczorem, tylko we dwoje. Lata później, w okolicach świąt, do głowy przyszedł mi tekst" - opowiedział sam zainteresowany w jednym z wywiadów.

Joey Tempest przyznał, że świąteczny czas ma na każdego szczególny wpływ. To właśnie o tym napisał wersy "This Time of Year". "Pora roku, kiedy nasze ludzkie emocje zdają się łatwiej wychodzić na powierzchnię. Kiedy wspominamy bliskich, kiedy pojawia się również uczucie, że może możemy zacząć od nowa" - podsumował muzyk Europe.