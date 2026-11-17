Led Zeppelin na szczycie rankingu. Osiem minut wystarczyło, by przejść do historii

W czasach, gdy radiowe przeboje często trwają zaledwie trzy minuty, "Stairway to Heaven" wydaje się muzycznym wyjątkiem. Kompozycja Led Zeppelin rozpoczyna się spokojną partią gitary akustycznej, stopniowo nabiera tempa, a kończy jednym z najbardziej rozpoznawalnych gitarowych popisów w historii rocka.

Właśnie ta konstrukcja od lat zachwyca fanów. W internetowym rankingu TheTopTens utwór zajął pierwsze miejsce wśród najlepszych piosenek klasycznego rocka, wyprzedzając między innymi "Bohemian Rhapsody" grupy Queen i "Hotel California" zespołu Eagles.

"Stairway to Heaven" ukazał się 8 listopada 1971 roku na czwartym albumie Led Zeppelin. Za muzykę odpowiadał Jimmy Page, a tekst napisał Robert Plant.

Co ciekawe, publiczność poznała kompozycję jeszcze przed premierą płyty. Zespół po raz pierwszy wykonał ją na koncercie w Belfaście 5 marca 1971 roku.

Największy przebój Led Zeppelin nigdy nie był tradycyjnym singlem

Historia "Stairway to Heaven" jest tym bardziej niezwykła, że muzycy nie chcieli wydawać utworu jako komercyjnego singla.

Jimmy Page obawiał się, że wytwórnia zażąda skrócenia ośmiominutowej kompozycji, aby dostosować ją do wymagań rozgłośni radiowych. Gitarzysta nie zamierzał się na to zgodzić.

Zamiast tego zespół pozostawił utwór na albumie. Decyzja okazała się trafiona. Amerykańskie stacje radiowe zaczęły regularnie odtwarzać "Stairway to Heaven", a słuchacze szybko pokochali nietypową kompozycję.

Piosenka nie potrzebowała tradycyjnej premiery singlowej, by stać się jednym z największych przebojów zespołu.

"Stairway to Heaven" ma już 55 lat. Jeden szczegół wciąż zachwyca

Największą siłą utworu pozostaje sposób, w jaki muzycy budują napięcie. Przez pierwsze minuty słuchacz otrzymuje niemal balladową opowieść, w której dominują gitara akustyczna i delikatne instrumenty.

Dopiero mniej więcej w połowie kompozycji pojawia się perkusja Johna Bonhama. Z każdą kolejną minutą brzmienie staje się mocniejsze, prowadząc do słynnego gitarowego solo Jimmy'ego Page'a.

To właśnie ta stopniowa przemiana sprawia, że "Stairway to Heaven" trudno pomylić z jakimkolwiek innym przebojem.

W 2023 roku utwór trafił do amerykańskiego National Recording Registry, prestiżowego rejestru nagrań o szczególnym znaczeniu dla historii i kultury.

Po 55 latach od premiery kompozycja Led Zeppelin nadal zajmuje czołowe miejsca w muzycznych rankingach. I wciąż udowadnia, że przebój nie musi mieścić się w trzech minutach.



