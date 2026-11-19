Lech Janerka to dla mnie artysta specjalny. Z jego twórczością stykałem się w zasadzie już od pierwszych dni na tym świecie. Płyta "Plagiaty" ukazała się, gdy miałem zaledwie 4 lata, było w niej jednak coś, co nie pozwoliło mi się od niej oderwać, a moi rodzice do dziś wypominają mi, jak podczas dość długiej podróży samochodem na wakacje, kazałem im w kółko puszczać właśnie ten krążek.

Z biegiem lat moja dziecięca fascynacja przerodziła się w bardziej świadome obcowanie z twórczością Lecha, a utwory Klausa Mittfocha stały się swego rodzaju wrotami do świata nie tylko polskiego punka. Kto wie, być może sam fakt, że jestem tu, gdzie jestem, podyktowany został w pewnym bliżej nieokreślonym sensie zamiłowaniem do jego twórczości - wciąż uważam, że jednym z moich najdumniejszych osiągnięć jest właśnie wywiad z Lechem Janerką przy okazji Great September. Tym razem koncertowa okazja była o tyle wyjątkowa, że jest to pożegnanie ze sceną, a jak wiadomo, Lech to nie Scorpionsi. Taką deklarację trzeba brać na poważnie.

Jak wypadł Lech Janerka w Warszawie?

Otwarcie dość grzecznie wprowadziło widownię w ten wieczór. Janerka w swoim charakterystycznym stylu opowiadał króciutkie anegdoty o utworach, a "Paradoksy" zadedykował samemu… Skolimowi, wywołując niemały śmiech na sali.

Ważne było też uzupełnienie setlisty o kawałki Klausa Mitffocha, którego na Great September trochę zabrakło i wtedy zrobiło się już dziko i energicznie. Dostaliśmy fenomenalnie przearanżowane "Tutaj wesoło", "Śmielej", "Klaus Mitroch", "Ogniowe Strzelby" i "Strzeż się tych miejsc", zagrane z naprawdę ogromnym, ogromnym kopem.

Nie brakowało też utworów z solowego repertuaru, którego pojedyncze frazy weszły już przed laty do mojego codziennego słownika, jak chociażby te z "Wieje" czy "Bez Kolacji" połączonego ze "Śpij aniele mój", "Ramydada" no i oczywiście "Roweru", który odśpiewała cała sala.

Ciężko nie zwrócić też uwagi na naprawdę chwytającą za serce sceniczną chemię pomiędzy Lechem a żoną Bożeną. Wymieniali między sobą uśmiechy i miłe słówka, ukazując przy tym piękno tego dziwoląga zwanego miłością. Sam Lech wspomniał zresztą, że już zaraz świętować będą 50 lat małżeństwa, a publiczność odśpiewała im "Sto lat!".

Janerka zagrał przekrojowo, ale nawet tak bogaty repertuar pozostawiał lekki niedosyt. Brakowało mi "Jezu jak się cieszę", "Powinności Kurdupelka" czy "I jak ci tam w tym niebie". Nie zmienia to jednak oceny występu, który był wybitny, bardzo różnorodny i kiedy wieczór dobiegał końca, poczułem, że nawet gdyby dopisał do setlisty wymienione kawałki, wciąż chciałbym usłyszeć jeszcze jeden.

Na koniec Janerka przedstawiając zespół, rzucił że "od jutra będzie emerytem". No nie będę ukrywał, że zakręciła mi się wtedy łezka w oku. Łatwo napisać, że w Stodole żegnała się ze sceną legenda. Dla mnie ważniejsze było to, że mogłem tam być i pożegnać człowieka, którego utwory znaczą dla mnie tak dużo.