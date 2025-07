Lady Pank to jeden z najważniejszych zespołów na polskiej scenie rockowej. Powstał w 1981 r. we Wrocławiu, a jednym z jego założycieli był Jan Borysewicz. Niedługo później dołączył do niego Janusz Panasewicz, będący głosem formacji i do dziś uważany za jej fundament. Od 1994 r. u ich boku występują także Krzysztof Kieliszkiewicz (bas) i Kuba Jabłoński (perkusja).