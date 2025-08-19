Kultowy rockowy hit z lat 80. Polacy słuchali go bez końca

Bruce Springsteen i początki wielkiej kariery

Bruce Springsteen urodził się 23 września 1949 roku w Long Branch w stanie New Jersey. Dorastał w skromnych warunkach, ale od najmłodszych lat wiedział, że muzyka będzie jego drogą. Już w 1972 roku podpisał kontrakt z wytwórnią Columbia Records, a rok później ukazał się jego debiutancki album "Greetings from Asbury Park, N.J.". Choć początkowo nie odniósł sukcesu komercyjnego, to szybko zwrócił uwagę krytyków i fanów.

Album "Born in the U.S.A." i jego znaczenie

W 1984 roku ukazał się album "Born in the U.S.A.", który stał się jednym z największych wydarzeń muzycznych dekady. Płyta powstawała w latach 1982-1983, a jej producentami byli Jon Landau, Chuck Plotkin, Bruce Springsteen oraz Steven Van Zandt. To właśnie ten krążek ugruntował pozycję artysty jako jednego z najważniejszych głosów amerykańskiego rocka.

Okładka z charakterystycznym kadrem przedstawiającym muzyka w dżinsach na tle flagi USA stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów lat 80. Część osób dostrzegała w niej także element ironii, zwracając uwagę na kontrast między bandaną wystającą z tylnej kieszeni a symbolem narodowym.

Piosenka "Born in the U.S.A." i jej przesłanie

Tytułowy utwór "Born in the U.S.A." był trzecim singlem z albumu. Choć nie znalazł się na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100, dotarł do dziewiątej pozycji i stał się jednym z największych przebojów Springsteena. W przeciwieństwie do radosnego brzmienia tekst niósł mocny przekaz. Opowiadał o trudnych doświadczeniach weterana wojny w Wietnamie, który po powrocie do kraju nie potrafił odnaleźć swojego miejsca.

Ironia polegała na tym, że wielu odbierało piosenkę jako patriotyczny hymn. Z tego powodu sięgnięto po nią w kampanii prezydenckiej Ronalda Reagana w 1984 roku, co wywołało burzliwą dyskusję. Sam artysta podkreślał później, że utwór miał być krytyką realiów, a nie ich celebracją.

Rekordowe sukcesy na listach przebojów

"Born in the U.S.A." sprzedało się w ponad 30 milionach egzemplarzy na całym świecie. To właśnie z tej płyty pochodzi aż siedem singli, które znalazły się w Top 10 amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Wśród nich były takie hity jak "Dancing in the Dark", "Glory Days" czy "I'm on Fire". Sukces komercyjny przeplatał się tu z krytycznym przesłaniem, co uczyniło ten album jednym z najważniejszych głosów lat 80.

Inne utwory i współprace Bruce'a Springsteena

Kariera Springsteena to nie tylko "Born in the U.S.A.". W 1978 roku powstała piosenka "Because the Night", którą artysta napisał, ale ostatecznie przekazał Patti Smith. To jej wersja stała się światowym przebojem, a Bruce wielokrotnie wykonywał ten utwór na koncertach, także wspólnie z artystką.

Ogromnym echem odbiła się również piosenka "Streets of Philadelphia", napisana do filmu "Filadelfia". W 1994 roku przyniosła Springsteenowi Oscara za najlepszą piosenkę filmową, a także cztery nagrody Grammy.

Bruce Springsteen jako głos Ameryki lat 80.

Springsteen bywa nazywany "Bossem", a jego twórczość uchodzi za kronikę życia amerykańskiej klasy pracującej. Szczególnie w latach 80. udało mu się połączyć rockowe brzmienie z opowieściami o zwykłych ludziach, którzy zmagali się z codziennością. Dzięki temu jego muzyka trafiła zarówno do szerokiej publiczności, jak i do tych, którzy szukali w niej głębszego przesłania.