Kultowy hit lat 90. wciąż zachwyca. Odważny teledysk przeszedł do historii

Album "Get a Grip" i jego sukces

Singiel "Crazy" znalazł się na płycie "Get a Grip", która była przełomem w karierze zespołu. Album sprzedał się w nakładzie około 11-12 milionów egzemplarzy na całym świecie, stając się jednym z najlepiej sprzedających się wydawnictw grupy. To właśnie ten krążek umocnił pozycję Aerosmith jako rockowych gigantów tamtej dekady.

Teledysk "Crazy" z Liv Tyler i Alicią Silverstone

Prawdziwy fenomen utworu zaczął się jednak od teledysku. Za kamerą stanął Marty Callner, a na ekranie pojawiły się Liv Tyler i Alicia Silverstone. To połączenie urody, młodzieńczej brawury i buntu sprawiło, że wideoklip z miejsca stał się kultowy. Na MTV klip był grany niemal bez przerwy, a obraz nastolatek uciekających z lekcji, by przeżyć szalone przygody, zdefiniował klimat lat 90.

Trylogia z Alicią Silverstone

"Crazy" było trzecim teledyskiem z udziałem Alicii Silverstone, która wcześniej wystąpiła w "Cryin'" i "Amazing". Ta swoista trylogia stała się jednym z najbardziej pamiętnych projektów w historii rockowych teledysków. W "Crazy" do Silverstone dołączyła Liv Tyler, co dodatkowo wzmocniło efekt i przyciągnęło jeszcze większą uwagę fanów.

"Crazy" na listach przebojów

Choć "Crazy" nie zdobyło Grammy, jak czasem błędnie się podaje, piosenka szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów grupy. Singiel dotarł do 17. miejsca na liście Billboard Hot 100 i do 7. pozycji na Mainstream Rock Tracks. Prawdziwą popularność zapewniła mu jednak ogromna rotacja w stacjach radiowych i na antenie MTV, co sprawiło, że piosenka trafiła do serc milionów słuchaczy.

Aerosmith i fenomen lat 90.

W latach 90. Aerosmith przeżywał swoją drugą młodość. Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton i Joey Kramer pokazali, że potrafią wpasować się w nowe czasy, nie tracąc rockowej tożsamości. "Crazy" stało się symbolem tamtej dekady i przykładem na to, jak muzyka może łączyć pokolenia.