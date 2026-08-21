Kultowy hit Comy w nowej odsłonie. Piotr Rogucki sięgnął po przebój sprzed lat

Piotr Rogucki zaprezentował koncertową interpretację piosenki "Los cebula i krokodyle łzy", znanej z repertuaru Comy. Nowa odsłona wykonana z zespołem Normalni Ludzie nie ma być wiernym odtworzeniem pierwowzoru. Rogucki i wraz z pozostałymi muzykami postawili na bardziej chropowate, sceniczne brzmienie, w którym ważną rolę odgrywają mocny puls perkusji i basu, gitary oraz elementy elektroniki.

Normalni Ludzie reinterpretują repertuar Roguckiego

Normalni Ludzie to projekt powołany przez Roguckiego w 2025 roku. Wokaliście i autorowi tekstów towarzyszą Paweł Cieślak, Wiktoria "Wiki" Jakubowska, Kamil "Holden" Kryszak oraz Michał Wasilewski.

Formacja łączy rockowe instrumentarium z syntezatorami, elektroniką, saksofonem i fletem. Jej repertuar ma opierać się na eksperymencie oraz swobodnym zderzaniu różnych muzycznych języków.

"Los cebula i krokodyle łzy" jest pierwszym sygnałem szerszego przedsięwzięcia "TRANSMUTACJE". Na koncertowym wydawnictwie znajdą się utwory z różnych etapów działalności Roguckiego - zarówno piosenki Comy, jak i materiał solowy oraz kompozycje związane z duetem Karaś/Rogucki. Wszystkie mają otrzymać nowe aranżacje przygotowane wspólnie z Normalnymi Ludźmi.

Projekt ma jednocześnie prowadzić do premierowego repertuaru zespołu. Rogucki i jego współpracownicy pracują już nad autorskim materiałem, tworzonym od początku w składzie Normalnych Ludzi.

Trasa "ROGUCKI x 30"

Jesienią Rogucki wyruszy w trasę "ROGUCKI x 30". Koncerty mają łączyć muzykę z elementami performance'u, teatru i oprawy wizualnej. Artysta zapowiada podróż przez "30 stanów skupienia", odnoszących się do emocji, wspomnień, symboli i wyobraźni.

Tak prezentuje się trasa "Rogucki x 30":

25.10 - Gdańsk, B90, godz. 19:00

30.10 - Kraków, Studio, godz. 20:00

31.10 - Łódź, Wytwórnia, godz. 20:00

06.11 - Wrocław, Hala Stulecia (Sala WCK), godz. 20:00

29.11 - Katowice, Miasto Ogrodów, godz. 19:00

15.12 - Warszawa, Stodoła, godz. 19:30