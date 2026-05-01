Przypomnijmy, że 4 grudnia 2025 r. Kazik przekazał informacje, że w trybie pilnym trafił do szpitala na Teneryfie. Lekarze podejrzewali u niego sepsę w związku z operacją usunięcia wyrostka. Wokalista wylądował w poważnym stanie na OIOM-ie.

Pobyt rockmana w szpitalu sprawił, że 5 grudnia zespół Kult zagrał na Teneryfie koncert bez swojego frontmana. Zaplanowany na 7 grudnia akustyczny występ ostatecznie został odwołany.

Kult: Wracamy do życia

Zespół ogłosił, że odwołuje wszystkie koncerty z udziałem Kazika od stycznia do kwietnia. Wokalista, wcześniej bardzo aktywny w mediach społecznościowych, od wyjścia ze szpitala opublikował tylko dwa posty, cisza panowała również na profilu Kultu.

"Jako, że 4 grudnia omal nie umarłem to można naciągając (ale nie tak zupełnie do końca) fakty stwierdzić, że ponownie się narodziłem" - napisał Kazik w połowie lutego, dodając jednak, że "sama myśl o postawieniu nogi na scenie napawa mnie przerażeniem i wręcz obrzydzeniem".

Koncertowa przerwa już niedługo zostanie zakończona - zespół przekazał szczegóły tegorocznych występów, zatytułowanych wymownie "Wracamy do życia - Kult - 2026". Pierwszy koncert odbędzie się 22 maja w Bydgoszczy. W sumie na razie ujawniono, że do końca roku zaplanowano 26 występów. Ostatni z nich odbędzie się 28 listopada na Teneryfie.

W planach są też koncerty w ramach trasy Męskie Granie - Kult zagra w Żywcu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie.

