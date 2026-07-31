Kult ogłasza trudną decyzję z obawy o zdrowie Kazika. "Czasem odwagą jest się zatrzymać"

Kult w opublikowanym w sieci oświadczeniu tłumaczył, że od końca poprzedniego roku priorytety zespołu się zmieniły, a na pierwszym miejscu stawiają teraz kondycję lidera formacji, Kazika Staszewskiego. Jak podkreślono w komunikacie: "Najważniejsze jest dziś zdrowie i dobra forma Kazika. To właśnie dlatego zawieszona została jego współpraca przy wszystkich projektach poza Kultem". Zespół zaznaczył również, że lata intensywnego koncertowania i brak czasu na regenerację odbiły się na organizmie wokalisty, co wymusiło zmianę podejścia do dalszej działalności.

Mniej koncertów już teraz i w kolejnym roku

Ograniczenia widoczne są już w tym sezonie - część występów planowanych między styczniem a kwietniem 2026 roku odwołano, a tegoroczna Trasa Pomarańczowa liczy jedynie 11 koncertów, do której nie będą dodawane kolejne daty. Jak zapowiada zespół, w 2027 roku planowanych jest maksymalnie 20-25 koncertów, co stanowi drastyczny spadek w porównaniu z około stoma występami zrealizowanymi w roku 2025.

"Czas uczy pokory. Coraz wyraźniej widzimy, że organizmu nie da się oszukać. Lata nieustannych podróży, intensywne tempo koncertowania i brak czasu na regenerację mają swoją cenę. Doszliśmy do momentu, w którym trzeba wsłuchać się w sygnały wysyłane przez własne ciało i potraktować je z należytą troską. Dlatego podjęliśmy decyzję o ograniczeniu naszej działalności koncertowej. Nie oznacza to pożegnania ani rezygnacji z muzyki. Wręcz przeciwnie - jest to świadoma decyzja, która ma pozwolić nam zachować siły, zdrowie i radość ze wspólnego grania na kolejne lata" - czytamy.

"Czasem odwagą jest zatrzymać się"

Muzycy podkreślili, że decyzja nie oznacza końca ich muzycznej działalności, a jedynie zmianę jej tempa. W oświadczeniu napisali: "Czasem największą odwagą nie jest iść naprzód za wszelką cenę. Czasem odwagą jest zatrzymać się na chwilę, żeby móc iść dalej jeszcze przez następne lata". Zespół wyraził też przekonanie, że rzadsze, ale bardziej dopracowane koncerty staną się dla fanów jeszcze cenniejszym przeżyciem: "Wierzymy, że jakość naszych spotkań jest ważniejsza niż ich liczba, a każdy koncert dzięki temu stanie się jeszcze bardziej wyjątkowy".

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Kult zwrócił się również z ciepłymi słowami do swojej publiczności, dziękując za wieloletnie wsparcie i wyrozumiałość. "Dziękujemy Wam za obecność, cierpliwość, wsparcie i życzliwość. To dzięki Wam ta muzyczna droga trwa już tyle lat".

Mimo ogłoszonych ograniczeń, jesienna trasa koncertowa Kultu odbędzie się zgodnie z planem. Pierwszy koncert zaplanowano na 3 października w Gdyni, natomiast całą trasę zamknie występ 28 listopada na Teneryfie.