Legendarna grupa Kiss założona została w 1973 roku. W jej oryginalnym składzie znaleźli się wokalista i basista Gene Simmons, gitarzyści Ace Frehley i Paul Stanley oraz perkusista Peter Criss. W tym składzie zespół wydał swoje największe przeboje takie jak "Detroit Rock City", "Strutter" czy "Love Gun".

W 1976 roku Kiss wydali krążek "Destroyer", będących jednym z najpopularniejszych albumów w ich katalogu. Znalazły się tam m.in. hity "God of Thunder", "Shout It Out Loud" oraz "Beth". Ostatni z wymienionych utworów stał się w ostatnim czasie źródłem sporu pomiędzy frontmanem zespołu, a byłym perkusistą Peterem Crissem.

Peter Criss reaguje na słowa Gene'a Simmonsa

Wspomniany kawałek "Beth" śpiewany był przez samego Crissa. Perkusista wymieniany jest również jako współautor ballady razem ze Stanem Penridgem oraz producentem Bobem Ezeinem.

Niedawno Gene Simmons wypowiedział się jednak na temat utworu, twierdząc, że były perkusista Kiss miał niewiele wspólnego z procesem jego powstawania. Criss nie pozostał dłużny staremu znajomemu i w rozmowie z "Billboard" odniósł się do stawianych mu zarzutów.

"Gene nie wie, jak powstała ta piosenka, bo nie było go przy tym, gdy rodziła się pod koniec lat 60., ani nie było go przy tym, jak została ukończona z Bobem Ezrinem. Wypowiedzi Gene'a nie mają sensu i są obraźliwe. Gada o rzeczach, o których nie ma pojęcia" - tłumaczył Peter Criss.

