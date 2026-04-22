Krzysztof Zalewski urodził się 24 sierpnia 1984 roku w Lublinie. Ukończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu i perkusji. Uczył się także gry na gitarze. Swoją karierę muzyczną zaczynał w zespole Lochness.

To z koncertu w jego szkole - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie - pochodzi odnalezione po latach zdjęcie, które wykonała mu wówczas Dorota Awiorko, obecnie dyrektorka Wschodniego Festiwalu Fotografii.

Krzysztof Zalewski na archiwalnym zdjęciu z czasów "Idola"

"Początki mają w sobie coś niezwykłego: działasz intuicyjnie i dopiero później uczysz się, czego się bać. Pamiętam tylko, że to był koncert w jego szkole - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie. Nie wiem nawet, czy to było już po 'Idolu', czy jeszcze przed - zanim stał się rozpoznawalnym artystą. Dobrze, że są zdjęcia. Bez nich trudno byłoby w to wszystko uwierzyć" - napisała w mediach społecznościowych autorka czarno-białej fotografii.

Jeden z komentujących uzupełnił, że koncert odbył się przed finałem "Idola", kiedy to nagrywano materiał z Krzysztofem Zalewskim do programu.

Drugą edycję programu emitowano na antenie Polsatu od października 2002 do lutego 2003 r. (w jury zasiadali Elżbieta Zapendowska, Kuba Wojewódzki, Jacek Cygan i Robert Leszczyński). W finale Zalewski został zwycięzcą, zdobywając 51 procent oddanych głosów. Na podium znaleźli się także Mariusz Totoszko i Bartłomiej Hom.

W "Idolu" długowłosy wówczas Krzysztof Zalewski jako swoich wokalnych mistrzów wymieniał głównie postaci związane z cięższym graniem. Na jego liście znaleźli się m.in. Robert Plant (Led Zeppelin), Ian Gillan (Deep Purple), Bruce Dickinson (Iron Maiden), James LaBrie (Dream Theater) oraz Czesław Niemen.

Od powrotu na scenę w roli solisty w 2013 r. Zalewski wydał studyjne płyty "Zelig" (2013), "Złoto" (2016), "Zalewski śpiewa Niemena" (2018), "Zabawa" (2020) i "Zgłowy" (2024) oraz album koncertowy "MTV Unplugged" (2021). Był częścią Męskie Granie Orkiestra (lata 2018, 2019 i 2022), nagrywając z nią przeboje "Początek", "Sobie i Wam" oraz "Jest tylko teraz".

Sztylety o nowym albumie: "Chcemy dodać więcej ognia" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL