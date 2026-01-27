Krzysztof Cugowski z osobistym wpisem. "Twoja łza pomaga, by się nie bać"
Na profilu Krzysztofa Cugowskiego na Facebooku pojawił się osobisty wpis, w którym były wokalista Budki Suflera złożył życzenia swojej żonie. Fani od razu ruszyli do komentarzy.
Krzysztof Cugowski na Facebooku opublikował swoje zdjęcie z żoną Joanną. Okazją do osobistego wpisu są jej urodziny.
"Asiu, spełnienia najpiękniejszych marzeń. Sto lat" - napisał wokalista.
We wpisie sięgnął po fragment piosenki "Twoja łza", która pochodzi ze składankowego wydawnictwa "50/70 Moje najważniejsze". "Wierz mi, kochana, to twoja łza pomaga, by się nie bać..." - zwrócił się do żony.
Krzysztof Cugowski z osobistym wpisem
Autorami tego utworu są znany z krakowskiej grupy Pod Budą Andrzej Sikorowski (tekst) i Jacek Królik (muzyka), gitarzysta Zespołu Mistrzów, który towarzyszy Cugowskiego od 2017 r.
Fani wokalisty od razu rzucili się do komentarzy, przyłączając się do życzeń dla Joanny Cugowskiej. "Zdrowia i miłości dla państwa. Prosimy o nieustanne motywowanie męża, aby nie przestawał dla nas śpiewać", "Dużo zdrowia i pięknej miłości z Krzysztofem. Chwilo trwaj" - czytamy.
Krzysztof Cugowski po rozstaniu z grupą Budka Suflera występuje solo z Zespołem Mistrzów, który poza Jackiem Królikiem tworzą jeszcze Cezary Konrad (perkusja), Robert Kubiszyn (bas) i Tomasz Kałwak (instrumenty klawiszowe).
Pod koniec września 2024 r. wokalista wypuścił premierową płytę "Wiek to tylko liczba".
Joanna Cugowska jest drugą żoną Krzysztofa. Gdy poznali się podczas trasy Budki Suflera w USA na początku lat 90., oboje byli w małżeństwach.
"Po dwóch, trzech miesiącach wiedzieliśmy, że trzeba z tym coś zrobić. Sytuacja jednak wcale nie była łatwa. Mieliśmy swoje małżeństwa, dzieci, córka Joasi miała trzy lata. (...) Wykonaliśmy odważny ruch, zwłaszcza Asia, która w Ameryce miała dobre, ułożone, dostatnie życie. Rozwiedliśmy się. Ona zabrała trzy walizki, ja wyszedłem z domu z teczką z dokumentami" - opowiadał wokalista po latach w rozmowie z "Super Expressem".
Krzysztof i Joanna mają jednego syna, Chrisa Cugowskiego, który rozwija swoją działalność muzyczną pod szyldem Phero. Z pierwszego małżeństwa z Małgorzatą wokalista ma również obecnych na scenie synów Piotra i Wojciecha - razem z ojcem tworzyli rodzinny projekt Cugowscy (2014-2018). Z kolei w latach 1997-2019 działał zespół Bracia - obecnie Piotr i Wojciech niezależnie działają solo, a ten drugi, starszy z braci, bierze również udział w wielu różnych projektach (m.in. Polish Metal Alliance).