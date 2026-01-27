Krzysztof Cugowski na Facebooku opublikował swoje zdjęcie z żoną Joanną. Okazją do osobistego wpisu są jej urodziny.

"Asiu, spełnienia najpiękniejszych marzeń. Sto lat" - napisał wokalista.

We wpisie sięgnął po fragment piosenki "Twoja łza", która pochodzi ze składankowego wydawnictwa "50/70 Moje najważniejsze". "Wierz mi, kochana, to twoja łza pomaga, by się nie bać..." - zwrócił się do żony.

Krzysztof Cugowski z osobistym wpisem

Autorami tego utworu są znany z krakowskiej grupy Pod Budą Andrzej Sikorowski (tekst) i Jacek Królik (muzyka), gitarzysta Zespołu Mistrzów, który towarzyszy Cugowskiego od 2017 r.

Fani wokalisty od razu rzucili się do komentarzy, przyłączając się do życzeń dla Joanny Cugowskiej. "Zdrowia i miłości dla państwa. Prosimy o nieustanne motywowanie męża, aby nie przestawał dla nas śpiewać", "Dużo zdrowia i pięknej miłości z Krzysztofem. Chwilo trwaj" - czytamy.

Krzysztof Cugowski po rozstaniu z grupą Budka Suflera występuje solo z Zespołem Mistrzów, który poza Jackiem Królikiem tworzą jeszcze Cezary Konrad (perkusja), Robert Kubiszyn (bas) i Tomasz Kałwak (instrumenty klawiszowe).

Pod koniec września 2024 r. wokalista wypuścił premierową płytę "Wiek to tylko liczba".

Krzysztof Cugowski dla ukochanej porzucił żonę. "Wykonaliśmy odważny ruch"

Joanna Cugowska jest drugą żoną Krzysztofa. Gdy poznali się podczas trasy Budki Suflera w USA na początku lat 90., oboje byli w małżeństwach.

"Po dwóch, trzech miesiącach wiedzieliśmy, że trzeba z tym coś zrobić. Sytuacja jednak wcale nie była łatwa. Mieliśmy swoje małżeństwa, dzieci, córka Joasi miała trzy lata. (...) Wykonaliśmy odważny ruch, zwłaszcza Asia, która w Ameryce miała dobre, ułożone, dostatnie życie. Rozwiedliśmy się. Ona zabrała trzy walizki, ja wyszedłem z domu z teczką z dokumentami" - opowiadał wokalista po latach w rozmowie z "Super Expressem".

Krzysztof i Joanna mają jednego syna, Chrisa Cugowskiego, który rozwija swoją działalność muzyczną pod szyldem Phero. Z pierwszego małżeństwa z Małgorzatą wokalista ma również obecnych na scenie synów Piotra i Wojciecha - razem z ojcem tworzyli rodzinny projekt Cugowscy (2014-2018). Z kolei w latach 1997-2019 działał zespół Bracia - obecnie Piotr i Wojciech niezależnie działają solo, a ten drugi, starszy z braci, bierze również udział w wielu różnych projektach (m.in. Polish Metal Alliance).

