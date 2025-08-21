Krzysztof Cugowski wprost ocenił występ debiutującego syna. Nie udało mu się zdobyć Bursztynowego Słowika

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Krzysztof Cugowski, będący legendą polskiej sceny, ma trzech dorosłych synów, którzy również próbują swoich sił w muzyce. Najmłodszy z nich właśnie zaczyna wychodzić ze swoją twórczością do szerszej publiczności. Wystąpił na festiwalu w Sopocie, gdzie walczył o nagrodę Bursztynowego Słowika - niestety poniósł porażkę. Ojciec postanowił zabrać głos i ocenił debiut syna w Operze Leśnej.

Krzysztof Cugowski z synem Chrisem
Krzysztof Cugowski z synem ChrisemAKPA

Krzysztof Cugowski to ikona polskiej sceny rockowej. Jest zarówno solistą, jak i współzałożycielem oraz wieloletnim wokalistą grupy Budka Suflera, która wylansowała przeboje takie jak "Takie tango", "Jest taki samotny dom" czy "Baj wszystkich świętych". W życiu prywatnym piosenkarz spełnia się w roli ojca trzech synów. Wszyscy z nich są już dorośli i za swoją ścieżkę kariery również obrali muzykę - idąc śladami ojca.

Zobacz również:

Tomasz "Oley" Olejnik (Proletaryat) został wokalistą supergrupy Kosmici
Rock

Kim są Kosmici? Nowa supergrupa na polskiej scenie debiutuje

Michał Boroń
Michał Boroń

Krzysztof Cugowski ma trzech dorosłych synów. Każdy z nich poszedł w jego ślady

Piotr i Wojciech Cugowscy od dawna działają na polskim rynku - słuchacze mogą kojarzyć ich przede wszystkim z projektu Bracia i przebojów, takich jak "Nad przepaścią" czy "Wierzę w lepszy świat". Trzeci z synów Cugowskiego - Krzysztof Junior, posługujący się imieniem Chris - dopiero zaczyna swoją przygodę z profesjonalną sceną. Młody gwiazdor zdecydował się zbudować karierę całkowicie autonomicznie i nie występuję pod słynnym nazwiskiem. Zamiast tego przyjął pseudonim Phero i próbuje swoich sił samodzielnie.

Debiutujący na scenie Chris Cugowski wcześniej wiązał swoją zawodową przyszłość nie z muzyką, a z aktorstwem. Studiował w Wielkiej Brytanii i prężnie szukał pracy w branży. W 2020 r. udało mu się nawet zaliczyć niewielki epizod w Netflixowych "Bridgertonach". Podkreślał wówczas, że "nie chce być kolejnym bratem, który poszedł w muzykę".

Prędko jednak zrozumiał, że jemu również muzyka w duszy gra. W 2021 r. pokazał się szerszej publiczności za sprawą show Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W programie połączył swoje obie pasje - aktorstwo i śpiew - i zajął szóste miejsce w artystycznej rywalizacji. Później zniknął na chwilę, aby w pełni wkroczyć na muzyczny rynek jako Phero.

Wcześniej poznaliśmy już utwory "Requiem" oraz "Święty", autorstwa najmłodszego z synów Cugowskiego, a teraz wreszcie wokalista postanowił zaprezentować się Polakom na wielkiej scenie. Phero 19 sierpnia wystąpił na Top of the Top Sopot Festivalu w prestiżowej Operze Leśnej. Z piosenką "Prince" wziął udział w konkursie na nagrodę Bursztynowego Słowika. Pomimo ogromnych starań, statuetka została przyznana Carli Fernandes.

Najmłodszy z synów Cugowskiego walczył o Bursztynowego Słowika w Sopocie. Jak jego występ ocenia ojciec?

Po występie Chrisa Cugowskiego w Sopocie ojciec debiutującego muzyka postanowił ocenić jego poczynania. Kultowy lider Budki Suflera nie mógł obejrzeć występu syna na żywo, lecz bacznie śledził koncert w telewizji. Wyznał, że jest bardzo dumny z tego, co zaprezentował na scenie.

"Występ Chrisa był bardzo w porządku. Wszystko się udało. Wyglądał bardzo dobrze. Bardzo jestem zadowolony. Tak to ma wyglądać" - stwierdził w rozmowie z Plejadą.

Legendarny gwiazdor podkreślił, że nie liczy się dla niego brak zwycięstwa Chrisa. Bursztynowy Słowik nie jest jego zdaniem jedynym wyznacznikiem scenicznego sukcesu. "Za długo jestem w branży, żeby być zawiedzionym czymkolwiek. Myślę, że jego cel został osiągnięty. Był na dużej scenie. Brał udział w poważnym konkursie i to jest najważniejsze. Udało mu się wszystko i jesteśmy wszyscy zadowoleni" - podsumował artysta.

Krzysztof Cugowski nie chce dawać żadnych rad debiutującemu synowi

Krzysztof Cugowski, choć bogatszy w sceniczne doświadczenia, nie zamierza doradzać swojemu synowi. Jego zdaniem młody wokalista powinien doświadczyć wszystkiego na własnej skórze i zaczerpnąć z tego nauki na przyszłość.

"On sam sobie da radę. Wie pan, jak to jest z radami dla młodych, one nigdy dobrze nie wychodzą. Jestem jak najdalszy od tego, żeby radzić. Poza tym żaden z moich synów specjalnie mnie nie słuchał, więc i tym razem też nie będę się bardzo męczył, żeby usłuchali. Było bardzo dobrze i nie ma co narzekać ani kombinować" - podkreślił były lider Budki Suflera.

Geordie Greep na OFF Festivalu: "Większą radość sprawiają memy, niż książki"INTERIA MUZYKAINTERIA

Najnowsze