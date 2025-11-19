"W moim domu od zawsze w okresie Bożego Narodzenia śpiewało się kolędy. Było ich znacznie więcej niż obecnie. Czekałem z niecierpliwością aż do Wigilii, kiedy wreszcie będzie można wspólnie zaśpiewać i poczuć święta" - wspomina 75-letni Krzysztof Cugowski.

Słynny wokalista przygotował płytę "Kolędy" na rockowy głos, kwartet smyczkowy Kamerata i gitarę Marka Raduli. Przypomnijmy, że ten muzyk w latach 1992-2003 występował w Budce Suflera, towarzysząc Krzysztofowi Cugowskiemu na dziewięciu płytach. Gitarzysta grał też m.in. z grupami TSA, Banda i Wanda, Bajm i ΠR2 oraz Anną Wyszkoni, a od 2006 r. jest muzykiem jazz-rockowego Laboratorium.

Krzysztof Cugowski śpiewa "Kolędy"

"Czy to mogło się udać? I to jak! Płyta 'Kolędy' Krzysztofa Cugowskiego to prawdziwy świąteczny klasyk, który idealnie wprowadzi słuchaczy w magię świąt, a dodatkowo przyprawi sielankową atmosferę odrobiną rockowego pieprzu" - czytamy w informacji o albumie.

Wokalista wybrał na swoją płytę te najbardziej znane, ale i rzadziej wykonywane polskie pieśni bożonarodzeniowe.

"I choć mogłoby się wydawać, że do świątecznych, łagodnych, często nastrojowych kolęd, rockowy wokal nie będzie pasował, to wątpliwości szybko zostały rozwiane. Krzysztof Cugowski nie tylko potrafił zbudować swoim głosem świąteczną atmosferę pełną magii, cudów i niezwykłości, to także jej łagodność przełamał rockowym i energetycznym brzmieniem" - podkreśla wydawca.

1. "Dzisiaj w Betlejem"

2. "Gdy sie Chrystus rodzi"

3. "Mędrcy świata, monarchowie"

4. "Mizerna, cicha"

5. "Oj, maluśki, maluśki"

6. "Pójdzmy wszyscy do stajenki"

7. "Wśród nocnej ciszy"

8. "Bóg sie rodzi"

9. "Gdy śliczna Panna"

10. "Przybieżeli do Betlejem"

11. "Anioł pasterzom mówił"

12. "Lulajże Jezuniu"

13. "Jam jest dudka"

14. "Cicha noc"

15. "Jezus malusieńki".

