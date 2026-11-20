11 lipca Wojtek Cugowski skończył 50 lat. Jak się okazało, na urodzinową imprezę nie został zaproszony m.in. jego ojciec - były wokalista Budki Suflera Krzysztof Cugowski. Przekazał on wówczas, że z najstarszym synem nie rozmawiał od ponad siedmiu lat.

"Na razie jest tak, że żadna ze stron nie chce się odezwać do drugiej. Myślę, że to trzeba uszanować. To nie jest tak, że jestem zimny i nic mnie to nie interesuje" - powiedział Wojciech Cugowski w rozmowie z Moniką Richardson w podcaście "Przełomy" dla "Faktu".

Krzysztof Cugowski o konflikcie z Wojtkiem Cugowskim

O komentarz do tych słów "Fakt" zapytał teraz Krzysztofa Cugowskiego, który stwierdził, że nie ma zamiaru odnosić się do słów swoich dzieci.

"To są rodzinne sprawy. Jeżeli on tam coś opowiada, to jest jego sprawa. (...) On jest dorosły, ma 50 lat, a ludzie w jego wieku są już dorośli. To, co uważa i co powiedział, niech tak będzie" - powiedział Cugowski senior.

"To jest przykre, ale trudno się mówi. Nikt nie żąda żadnych przeprosin, dajmy temu spokój. To trwa już dosyć długo, niestety, ale pozostaje tylko mieć nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Na razie się jednak nie zmieniło i mamy tak, jak jest. Ale tak to bywa, że w każdej rodzinie są różne tego typu przygody. Moja rodzina nie jest niczym wyjątkowym" - podsumował Krzysztof Cugowski.

Przypomnijmy, że kontaktu między sobą nie utrzymują również Wojtek i Piotr Cugowski, którzy w latach 1997-2019 stali na czele grupy o jednoznacznej nazwie Bracia. W 2005 r. wydali debiutancką płytę "Fobrock". Pod koniec 2008 r. miał premierę drugi album zespołu "A Tribute to Queen", na którym bracia oddali hołd Queen. Rok później pojawiły się płyta z kolędami i album "Zapamiętaj". Największym komercyjnym sukcesem (platyna) cieszyła się wydana w połowie 2013 r. płyta "Zmienić zdarzeń bieg" z przebojami "Nad przepaścią" (z Edytą Bartosiewicz), "Wierzę w lepszy świat" i "Po drugiej stronie chmur".

We wrześniu 2016 r. do sprzedaży trafiła jedyna studyjna, imienna płyta rodzinnego projektu Cugowscy, w którym braciom towarzyszył ich ojciec, Krzysztof Cugowski. Działalność tego składu podsumował koncertowy album "Ostatni raz" (2018).

To właśnie wtedy zaczęły się mocno rozchodzić muzyczne drogi Wojtka z resztą rodziny. Dopiero po latach wyszło na jaw, że projekt z ojcem zamiast scalić, tylko nasilił narastające nieporozumienia. Piotr Cugowski mówił o "wózku, który każdy ciągnął w swoją stronę". Wojtek Cugowski dodawał "różnice charakterologiczne".

Wojtek Cugowski i jego muzyczne projekty

Wojtek Cugowski skupia się na własnej rodzinie tworzonej z żoną Krystyną Cugowską, specjalistką od terapii muzyką i pedagog wokalną (są małżeństwem od 18 lat) i córką Weroniką Cugowską, która 2 grudnia skończy 18 lat.

Muzyk w 2022 r. rozpoczął solową karierę, wydając płytę "Nie czekaj na znak". Od dłuższego czasu pracuje nad następcą tego albumu. W międzyczasie brał udział w licznych projektach - z lubelską bluesrockową grupą Teksasy nagrał płytę "Może cofnąć czas" poświęconą pamięci zmarłego wokalisty Jerzego "Szeli" Stankiewicza, a z śląskim zespołem Kruk zarejestrował album "Be There" (2021).

Koncertowo z chęcią również wspiera innych - ogromną frajdę dało mu przypomnienie metalowych hymnów na scenie z projektem Polish Metal Alliance, a pod koniec lipca był jednym z gości Festiwalu Jana Borysewicza na Zamku Ćmielów.