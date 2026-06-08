Kora była jedną z najważniejszych polskich wokalistek działających w muzyce rozrywkowej, ikoną polskiego rocka, autorką tekstów, producentką i osobowością telewizyjną (od 2011 r. zasiadała w jury "Must Be The Music" w Polsacie).

Wokalistka grupy Maanam od 2013 roku zmagała się z chorobą nowotworową. Zmarła 28 lipca 2018 r. w wieku 67 lat.

Jak Olga Ostrowska stała się Korą

Na świat przyszła jako Olga Aleksandra Ostrowska 8 czerwca 1951 roku w Krakowie. Była piątym, najmłodszym dzieckiem Marcina Ostrowskiego - krakowskiego urzędnika i jego drugiej żony - Emilii. Ze względu na trudną sytuację materialną rodziców Kora trafiła do domu dziecka "Nasz dom" prowadzonego przez siostry prezentki w Jordanowie. Padła tam ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej ze strony zakonnic.

"Cieniem na losach jej rodziny położyły się wojenne przeżycia rodziców, a później alkoholizm ojca i gruźlica matki. Nastoletnia Olga, utalentowana muzycznie i plastycznie, szybko znalazła swój świat wśród cyganerii artystycznej. Na przełomie lat 60. i 70. XX w. była nazywana 'królową krakowskich hipisów'" - przypomina w rocznicowym wpisie Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach.

Kora: Królowa krakowskich hipisów i jej związek z Psem

To właśnie pod koniec lat 60. Olga stała się Korą. W tamtym czasie nastoletnia Kora związała się z Ryszardem Terleckim, który w krakowskim środowisku hipisów nosił pseudonim Pies. Burzliwy związek przyszłej gwiazdy rocka z przyszłym jednym z najważniejszych posłów PiS (w ławach sejmowych zasiada bez przerwy od 2007 roku) i prawą ręką Jarosława Kaczyńskiego zakończył się w nieoczekiwany sposób.

"Zbuntowałam się przeciwko temu i znalazłam sposób, żeby się z tego wyzwolić. (...) Po prostu zdradziłam go na jego oczach. Od razu poczułam się całkowicie wyzwolona" - opisała później Kora kulisy rozpadu ich związku w swojej książce "Podwójna linia życia".

Na początku lat 70. związała się z Markiem Jackowskim, muzykiem bluesowym, współpracownikiem Piwnicy pod Baranami - to on stał się jej pierwszym mężem. W 1976 roku gitarzysta i kompozytor założył wraz z Milo Kurtisem zespół Maanam. W tym samym roku wraz z Maanamem na scenie poznańskiego klubu "Aspirynka" zadebiutowała Kora. Początkowo grali muzykę alternatywną inspirowaną kulturą Bliskiego Wschodu, ale już pod koniec lat 70., w rozszerzonym składzie, stał się zespołem rockowym.

Kora i Marek Jackowski. Trudne małżeństwo z liderem Maanamu i romans z Kamilem Sipowiczem

"W czasach PRL-owskiej szarzyzny była indywidualnością, buntowniczką, anarchistką, kobietą śmiałą, ekscentryczną, wyzwoloną i nieskrępowaną. Była też mistrzynią zmieniania wyglądu, niektóre z jej metamorfoz zostały uchwycone na zdjęciach z akt paszportowych" - opisuje IPN.

Pod koniec 1971 r. Kora wyszła za Marka Jackowskiego. Na ślubie pojawili się m.in. Ewa Demarczyk, Zygmunt Konieczny, Marek Grechuta i Jacek Ostaszewski (Osjan). Rok później na świat przyszedł ich syn Mateusz. Małżeństwo nie było jednak udane, Kora romansowała z m.in. Bogdanem Kowalewskim (basista Maanamu) i dziennikarzem Zdzisławem Kamińskim z telewizyjnej "Sondy". W 1974 r. poznała Kamila Sipowicza, z którym wdała się w romans - dwa lata później urodziła ich syna Szymona. Przez lata wszyscy - łącznie z samym Jackowskim - żyli w przekonaniu, że jest on biologicznym ojcem obu chłopców. Dopiero po dekadzie prawda wyszła na jaw.

W 1984 r. doszło do rozwodu Kory i Jackowskiego. Do Sipowicza do Warszawy przeniosła się dopiero w 1989 r., po śmierci jego matki, która nie akceptowała związku syna. W grudniu 2013 r., gdy Kora była już poważnie chora, wzięli ślub, a ich świadkami byli Małgorzata Kittel i Mateusz Jackowski.

Wielka kariera Maanamu wystartowała w 1980 r. za sprawą singla "Boskie Buenos/Żądza pieniądza". Od tego momentu zespół stał się jednym z najważniejszych i najbardziej znanych formacji rockowych w Polsce. Sukcesem zakończył się występ muzyków na Festiwalu w Opolu w 1980 roku, dzięki któremu Maanam stał się największą gwiazdą muzyki niezależnej. Latem tego samego roku muzycy wydali pierwszy album studyjny zatytułowany "Maanam".

Zespół odniósł sukces przede wszystkim dzięki wokalistce, której charakterystyczny głos i artyzm były zwiastunami nowej estetyki rockowej w polskiej muzyce tamtych lat. Łącznie Maanam wydał 11 studyjnych albumów i po 32 latach działalności został rozwiązany w grudniu 2008 roku.

Kora w "Must Be The Music" w 2014 r. AKPA AKPA

W kolejnych latach Olga Jackowska występowała z byłymi muzykami zespołu w formacji pod nazwą Kora. W 2011 roku na rynku pojawił się ich pierwszy album - "Ping Pong". W tym samym roku Kora zasiadła w jury muzycznego show telewizji Polsat - "Must Be the Music".

W 2016 r. artystka została bohaterką filmu w reż. Bartosza Konopki "Droga do mistrzostwa", w którym obok przedstawicieli świata sztuki - Tomasza Stańko, Janusza Gajosa, Agnieszki Holland i Rafała Olbińskiego - opowiada o swojej drodze do sukcesu.

20 kwietnia 2016 r. Akademia Fonograficzna uhonorowała Korę Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości.

Grób Kory ze znakiem nieskończoności

Po śmierci Kora została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. Przy miejscu ostatniego spoczynku zamontowano ławkę z napisem "KoraKamil" - połączenie pseudonimu wokalistki i imienia jej drugiego męża, Kamila Sipowicza, który towarzyszył jej do ostatnich chwil życia.

Trzy miesiące po śmierci Kory przy jej grobie najbliżsi zamontowali tablicę ze zdjęciem wokalistki. Na tyle tablicy pojawił się napis "Miłość to wieczna tęsknota" - cytat pochodzący z piosenki "Anioł" grupy Maanam. Z kolei dwa lata po śmierci na płycie umieszczono pomnik kobiecej sylwetki zaprojektowany przez Monikę Osiecką. Na grobie widnieje również rok urodzenia Kory wraz ze znakiem nieskończoności.

Dodajmy, że 5 czerwca w Opolu odsłonięto pomnik Kory. W uroczystości wziął udział m.in. Kamil Sipowicz.

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