W połowie lat 70. małżeństwo - razem z Milo Kurtisem - zaczęło działać na scenie. Po odejściu Kurtisa do grupy Osjan (zastąpił go John Porter ), zespół przyjął nazwę Maanam Elektryczny Prysznic . W 1979 r. - już po rozstaniu z Porterem, który założył własny Porter Band - grupa skróciła nazwę do Maanam . Głównym kompozytorem został Marek Jackowski, a Kora odpowiadała za teksty.

"Kamil miał ogromny wkład w wychowanie dzieci, bo on się z nimi bawił. On z nimi jeździł na nartach, pływał, on się z nimi wygłupiał, kupił im pierwszy komputer Atari, on przewoził im niezwykle skomplikowane i rozwijające gry z Niemiec, wprowadzał koleżeńską atmosferę. Dzieci uwielbiały, kiedy Kamil się pojawiał w naszym świecie. Myślę, że Szymon czuł, że to jest jego ojciec, było zresztą między nimi duże podobieństwo. Obecność Marka w naszym życiu prywatnym była minimalna, natomiast Kamil zawsze był. Miałam więc odwagę powiedzieć prawdę, ale musiałam mieć akceptację wszystkich stron" - wspominała później Kora w rozmowie z RMF FM.