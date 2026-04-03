Ostatnie lata to historia poważnych problemów Wattiego Buchana, który już kilkakrotnie prosto ze sceny trafiał do szpitala. To właśnie podczas koncertów doznał choćby ataków serca (Lizbona 2014, Kolumbia 2022). Sprawy zdrowotne były też przyczyną odwołania licznych koncertów, w tym również w Polsce (jak choćby na Przystanku Woodstock, znanym obecnie jako Pol'and'Rock Festival).

Na początku lutego wokalista The Exploited prosto ze sceny w niemieckim Wiesbaden trafił do szpitala, kiedy to z powodu złego samopoczucia upadł na początku koncertu. 68-latek był odwodniony po zmaganiach z grypą. Odwołano wówczas kilka zaplanowanych występów.

The Exploited: Koncerty w Polsce odwołane

Teraz przekazano, że trzy klubowe koncerty w Polsce w ramach jubileuszowej trasy "45 Years Punks Not Dead Tour 2026" również nie dojdą do skutku:

12.06 - Łódź, Scenografia

13.06 - Gdynia, Klub Podwórko.art/Scena Ucho

15.06 - Szczecin, DK Słowianin.

"Zakupione bilety podlegają zwrotowi w punktach zakupu. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez bileterie. Dziękujemy za zrozumienie" - przekazała organizująca koncerty Galicja Productions.

Przedstawiciel zespołu podkreślił, że Wattie Buchan nie jest jeszcze w tak dobrej formie, by dać kilka klubowych koncertów z rzędu. Jego zdrowotne problemy z oddychaniem nasilają upał i brak odpowiedniej wentylacji panujący w zamkniętych pomieszczeniach.

"Przepraszamy, ale zdrowie Wattiego jest priorytetem" - czytamy.

The Exploited - legenda punk rocka

Najbardziej znany zespół z drugiej fali brytyjskiego punk rocka dowodzony jest przez charyzmatycznego wokalistę Wattiego Buchana, który ze swoim czerwonym irokezem stał się żywą ikoną punk rocka. Brytyjczycy regularnie odwiedzają Polskę, gdzie mają wielu oddanych fanów.

Kapela powstała w Edynburgu w 1979 roku i bardzo szybko zdobyła uznanie w środowisku pochodzących z klasy robotniczej punków.

Początkowo kapelę tworzyli Stevie Ross i Terry Buchan, którego wkrótce zastąpił jego brat, Wattie Buchan. Wattie jest jedynym oryginalnym członkiem zespołu, znanym ze swojej bezkompromisowej, awanturniczej postawy, która dla wielu stanowi ucieleśnienie punkowego dziedzictwa lat 70. i 80. ubiegłego wieku.

Pierwsza EP-ka kapeli, zatytułowana "Army Life" ukazała się w 1981 roku. W tym samym roku pojawił się debiutancki album The Exploited, czyli płyta "Punk's Not Dead", która ugruntowała status zespołu jako jednego z kluczowych przedstawicieli drugiej fali brytyjskiego punka.

Tytuł debiutanckiego albumu kapeli na stałe wpisał się do słownika popkultury i często przywoływany jest zarówno przez fanów i muzyków punkowych.

The Exploited ma na koncie osiem albumów studyjnych (ostatni z nich to "Fuck The System" z 2003 r.) i cztery płyty z muzyką nagraną na żywo. Zespół, którego fani mogą zawsze liczyć na wybuchowe emocje na koncertach, stał się inspiracją dla pokoleń muzyków tworzących kapele takie, jak: Metallica, Slayer, Anthrax czy Queens of The Stone Age.

Dawid Kwiatkowski pojechał do domu uczestniczek "MBTM". Ten występ nie przejdzie bez echa Polsat Promocja