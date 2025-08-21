Kim są Kosmici? Nowa supergrupa na polskiej scenie debiutuje

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Pod szyldem Kosmici na polskiej scenie muzycznej debiutuje nowa supergrupa. Kto wszedł w jej skład i co już wiemy?

Tomasz "Oley" Olejnik (Proletaryat) został wokalistą supergrupy Kosmici
Tomasz "Oley" Olejnik (Proletaryat) został wokalistą supergrupy KosmiciJaroslaw SenderEast News

W mediach społecznościowych wytwórni Mystic codziennie odsłaniano nowe karty tajemniczego projektu. "Czterech muzyków. Cztery osobowości. Jeden zespół" - zapowiadano.

Teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły, co się kryje za tajemniczym projektem. Polska supergrupa otrzymała nazwę Kosmici. Debiutancka płyta jest już nagrana i ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Kosmici debiutują. Kto wszedł w skład supergrupy?

Kwartet tworzą muzycy obecni na muzycznej scenie od kilku dekad. Wokalista Tomasz "Oley" Olejnik jest głosem Proletaryatu, gitarzysta Stefan Machel jest podporą TSA (obecnie jako TSA Dream), basista Darek Budkiewicz dba o cztery struny w Armii, a perkusista Marcin "Manio" Papior znany jest z grupy Piersi.

"Już niebawem" - zapowiada Marcin "Manio" Papior, dopytywany o dalsze szczegóły.

