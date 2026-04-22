Kim Gordon była założycielką kultowego składu Sonic Youth. W trakcie 30 lat działalności zespół nagrał 16 płyt studyjnych i stał się legendą muzyki alternatywnej. Grupa zakończyła działalność w 2011 roku po rozstaniu Gordon z Thurstonem Moore'em.

72-letnia dziś ikona kontrkultury powróciła do Polski na dwa solowe koncerty. Po występie we Wrocławiu w Centrum Koncertowym A2 zaprezentowała się w Progresji w Warszawie (21 kwietnia).

Kim Gordon wystąpiła w Warszawie

Chwilę przed rozpoczęciem trasy, w połowie marca, Kim Gordon wypuściła swój nowy solowy album "PLAY ME". To efekt ponownej współpracy z producentem Justinem Raisenem. Wśród 12 utworów znalazł się m.in. "BUSY BEE" z gościnnym udziałem Dave'a Grohla (lider Foo Fighters i perkusista Nirvany) na perkusji.

"Kim Gordon stworzyła kolejną dźwiękową podróż, tym razem napełniając ją tematami miliarderów, zburzeniem demokracji czy spłaszczeniem kultury przez sztuczną inteligencję" - mogliśmy przeczytać w zapowiedzi nowego wydawnictwa.

"Zawsze w pewnym sensie pracuję na rytmach i wiedziałam, że chcę, aby ta płyta była jeszcze bardziej zorientowana na beat niż jej poprzednik. Justin naprawdę rozumie mój głos, teksty i styl mojej pracy - to słychać jeszcze bardziej na tym albumie" - mówiła Kim Gordon.

W Warszawie legenda gitarowej alternatywy najpierw w całości zaprezentowała materiał z płyty "PLAY ME". Kolejne utwory pochodziły z albumów "The Collective" (2024) i "No Home Record" (2019), a na bis Kim Gordon zagrała "Cigarettes".

"To był ostatni wieczór naszej europejskiej trasy. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli zobaczyć nas w Warszawie i na innych koncertach" - napisała po występie w stolicy Kim Gordon, która pod koniec czerwca powróci na trasę w USA.

Sensacyjna bitwa w "The Voice Kids": Miny trenerów mówią wszystko TVP