Kiefer Sutherland wystąpi 27 kwietnia w Klubie Stodoła w Warszawie. W roli supportu pojawi się mieszkający w Londynie wokalista i kompozytor Colin Andrew.

Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 5 lutego o godz. 11:00. Sprzedaż ogólna wejściówek ruszy 6 lutego o godz. 11:00. Koncert organizuje Live Nation.

Kiefer Sutherland - nie tylko Hollywood

Największą rozpoznawalność na ekranie przyniosła mu rola Jacka Bauera w serialu "24 godziny", ale na jego dorobek składają się także role w cenionych filmach, takich jak "Stań przy mnie", "Zagubieni chłopcy", "Ludzie honoru", "Linia życia", "Młode strzelby", "Telefon" czy "Melancholia". Syn innej ikony kina, Donalda Sutherlanda, uznawany jest za jednego z najbardziej wszechstronnych artystów Hollywood.

Dotychczasowy dorobek muzyczny laureata Złotego Globu i nagrody Emmy obejmuje płyty "Down in a Hole" (2016), "Reckless & Me" (2019) i "Bloor Street" (2022). Wiosną ma pojawić się kolejny album "Grey", zapowiadany jako "kolejna mocna kolekcja emocjonalnych, narracyjnych utworów".

