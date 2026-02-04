Kiefer Sutherland zaśpiewa w Polsce. Gdzie wystąpi gwiazdor Hollywood?
Śpiewający aktor Kiefer Sutherland, laureat Złotego Globu i nagrody Emmy, znany głównie z roli Jacka Bauera w serialu "24 godziny", powraca do Polski na swój koncert. Syn innego gwiazdora Hollywood, Donalda Sutherlanda, od ponad czterech dekad łączy pracę w filmie, telewizji i muzyce.
Kiefer Sutherland wystąpi 27 kwietnia w Klubie Stodoła w Warszawie. W roli supportu pojawi się mieszkający w Londynie wokalista i kompozytor Colin Andrew.
Przedsprzedaż biletów dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 5 lutego o godz. 11:00. Sprzedaż ogólna wejściówek ruszy 6 lutego o godz. 11:00. Koncert organizuje Live Nation.
Zobacz również:
Kiefer Sutherland - nie tylko Hollywood
Największą rozpoznawalność na ekranie przyniosła mu rola Jacka Bauera w serialu "24 godziny", ale na jego dorobek składają się także role w cenionych filmach, takich jak "Stań przy mnie", "Zagubieni chłopcy", "Ludzie honoru", "Linia życia", "Młode strzelby", "Telefon" czy "Melancholia". Syn innej ikony kina, Donalda Sutherlanda, uznawany jest za jednego z najbardziej wszechstronnych artystów Hollywood.
Dotychczasowy dorobek muzyczny laureata Złotego Globu i nagrody Emmy obejmuje płyty "Down in a Hole" (2016), "Reckless & Me" (2019) i "Bloor Street" (2022). Wiosną ma pojawić się kolejny album "Grey", zapowiadany jako "kolejna mocna kolekcja emocjonalnych, narracyjnych utworów".