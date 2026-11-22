Fani pamiętający Ville Valo z czasów największej popularności HIM mogą zauważyć różnicę w jego wyglądzie. Muzyk nie odciął się całkowicie od dawnej estetyki, nadal wybiera czerń, skrócił jednak włosy i rzadziej sięga po wyrazisty makijaż, który niegdyś był jednym z charakterystycznych elementów jego scenicznego wizerunku.

Artysta pokazuje się również od czasu do czasu z lekkim zarostem. Upływ czasu nie sprawił jednak, że uwielbiające go wówczas nastoletnie słuchaczki całkowicie o nim zapomniały. Dla wielu z nich Valo pozostaje równie intrygującą postacią jak w okresie, gdy jego zespół podbijał europejskie listy przebojów.

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Zmiana wyglądu zbiegła się z poszukiwaniem innego muzycznego kierunku. Po latach spędzonych w HIM wokalista postawił na projekt, w którym romantyczny nastrój pozostał ważny, ale otrzymał lżejszą oprawę. VV, pod którego nazwą Valo zaczął publikować solową muzykę, zadebiutował w 2020 roku z EP-ką "Gothica Fennica Vol. 1".

Pełnowymiarowy album przyszedł później. "Neon Noir" trafił do słuchaczy 13 stycznia 2023 roku. Jego premierze towarzyszyła trasa koncertowa, zahaczająca o Polskę. Wydawnictwo promowały single "Loveletting", "Echolocate Your Love" i "The Foreverlost".

Zanim rozpoczął solową drogę, nagrywał z Agents

Pomiędzy pożegnaniem z HIM a premierą solowego albumu Valo angażował się także we współpracę z fińską grupą Agents. Projekt zapowiedziano w 2018 roku. Wspólna płyta "Ville Valo & Agents" ukazała się rok później.

Ostatnim studyjnym albumem HIM pozostał wydany w 2013 roku "Tears on Tape". Cztery lata później muzycy poinformowali o zakończeniu wspólnej działalności. W opublikowanym wówczas komunikacie wyjaśnili swoją decyzję: "Po ćwierćwieczu przeplatania miłości i metalu doszliśmy do momentu, w którym szczerze czujemy, że HIM wypadł ze swojego nienaturalnego biegu rzeczy. Musimy się pożegnać, by zrobić miejsce na wciąż nieodkryte widoki, zapachy i dźwięki. Ukończyliśmy nasz wzór, rozwiązaliśmy łamigłówkę i przekręciliśmy klucz. Dziękujemy".

Zespół wyruszył jeszcze w ostatnią trasę, podczas której spotkał się także z polską publicznością 28 listopada 2017 roku w warszawskiej Stodole. Finał działalności grupy przypadł na koniec tego samego roku. Całość zamknął występ w Helsinkach. HIM pozostawili po sobie osiem albumów studyjnych. Szacuje się, że łączna sprzedaż płyt formacji przekroczyła 10 milionów egzemplarzy.

Od Helsinek do międzynarodowego sukcesu

Początki tej historii sięgają 1991 roku i Helsinek. To wtedy Valo oraz basista Mikko "Mige" Paananen powołali do życia His Infernal Majesty. Działalność zespołu została jednak przerwana po niespełna roku. W 1995 roku z udziałem gitarzysty Mikko "Linde" Lindströma formacja powróciła i z czasem zaczęła funkcjonować pod skróconą nazwą HIM.

Muzycy wypracowali charakterystyczne połączenie gotyckiego klimatu, melodyjnych gitar i tekstów poświęconych miłości oraz jej ciemniejszym stronom, określanego jako love metal. Ich katalog otwiera wydany w 1997 roku debiut "Greatest Lovesongs Vol. 666".

Szczególne znaczenie dla zespołu miał krążek "Razorblade Romance", wydany w 2000 roku. Z tym okresem wiąże się jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów HIM, "Join Me in Death". Album dotarł na szczyty list w Finlandii, Austrii i Niemczech, pomagając grupie zdobyć szeroką europejską publiczność.

Kolejny ważny krok przyszedł wraz z "Dark Light" z 2005 roku. Wydawnictwo przyniosło HIM złotą płytę w Stanach Zjednoczonych. Był to pierwszy taki wynik w historii fińskich zespołów.

Równolegle Ville Valo znajdował czas na inne przedsięwzięcia. Współpracował między innymi z The 69 Eyes, Apocalypticą, Cradle of Filth i The Mission. Z kolegami z HIM - Lindströmem i Paananenem - stworzył również projekt Daniel Lioneye, w którym zasiadł za perkusją. W jego dorobku znalazły się też nagrania znane odbiorcom spoza kręgu gotyckiego rocka. W 2007 roku wspólnie z Natalią Avelon wykonał utwór "Summer Wine".