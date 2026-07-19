Kiedyś kręcił dla Taco Hemingwaya, dziś pracuje dla The Rolling Stones. Wielki sukces Krzysztofa Grajpera

Dokładnie w dniu swoich urodzin filmowiec Krzysztof Grajper opublikował w mediach społecznościowych fragment wizualizacji stworzonej do utworu "Hit Me In The Head" The Rolling Stones. We wpisie na Instagramie nie krył on ogromnego wzruszenia i dumy z rozmachu całego projektu. Reżyser przyznał otwarcie, że jeszcze kilka lat temu nie uwierzyłby w możliwość podjęcia bliskiej współpracy z tak legendarną grupą.

"Dzielę się pierwszym z sześciu utworów, które miałem okazję stworzyć dla The Rolling Stones. Młodsza wersja mnie nigdy by nie uwierzyła, że będę mógł to powiedzieć. A szczerze mówiąc, ja też bym nie uwierzył. Jestem po prostu naprawdę wdzięczny, że gdzieś w trakcie drogi się nie poddałem. Wdzięczny za każdą osobę, która mi zaufała, współpracowała ze mną, wierzyła we mnie, lub po prostu pojawiła się w mojej drodze w odpowiednim momencie. Dziś czuję się bardzo szczęśliwy" - czytamy we wpisie.

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Przygotowane materiały wideo towarzyszą głośnej premierze dwudziestego piątego, studyjnego krążka Brytyjczyków zatytułowanego "Foreign Tongues", który trafił do sprzedaży 10 lipca. Nowa płyta zawiera czternaście piosenek, które zespół zdołał zarejestrować w zaledwie cztery tygodnie. Wyróżnia się na niej zwłaszcza singiel "Hit Me In The Head", będący ostatnią kompozycją, w której na perkusji zagrał zmarły w 2021 roku Charlie Watts.

Dla Krzysztofa Grajpera praca nad nowym albumem The Rolling Stones to kolejne potwierdzenie jego silnej pozycji na globalnym rynku audiowizualnym. Artysta jest laureatem prestiżowej nagrody festiwalu Camerimage z 2020 roku za obraz do piosenki "Feeling Exactly" duetu Bass Astral x Igo oraz zdobywcą nominacji do brytyjskich Music Video Awards. W jego bogatym portfolio znajdują się również głośne kampanie promocyjne dla wielkich gigantów, takich jak Coca-Cola, Toyota, H&M, Huawei czy Zalando.

Na rodzimym podwórku filmowiec słynie z tworzenia niezwykle popularnych i zapadających w pamięć teledysków dla największych gwiazd muzyki. To on odpowiada za wizualną stronę potężnego rapowego hitu "Tamagotchi" supergrupy Taconafide oraz klip do "Nowego koloru" Otsochodzi. Z jego kreatywnych wizji bardzo chętnie korzystali również inni czołowi polscy wykonawcy, w tym Daria Zawiałow, Maria Peszek oraz Szczyl.