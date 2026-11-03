"Przekroczyłem też półmetek w pracach nad książką pod wiele mówiącym tytułem - 'Kiedy byłem młodym chłopcem w Hey' i na tym instagramowym koncie będę upubliczniał jej krótkie fragmenty i przygotowywał grunt pod jej premierę" - ogłosił Piotr Banach w mediach społecznościowych.

W autobiografii muzyk opisze swoje ponad 45-letnie doświadczenie na scenie. Jego pierwszymi inspiracjami były grupy The Beatles, Pink Floyd i Deep Purple. Na początku lat 80. stawiał pierwsze poważniejsze kroki jako perkusista w zespołach Paragraf 4, Kryterium (zaliczył występ na festiwalu w Jarocinie w 1985 r.), Grass i Kumander. Za bębnami przez dwa lata siedział także w zespole Kolaboranci, z którymi zarejestrował pierwsze kasety demo. Już jako gitarzysta brał udział w nagraniu debiutanckiej płyty "A może to ja?" (1990).

W tym samym roku Banach założył grupę Dum Dum, w której śpiewała Katarzyna Nosowska, późniejsza wokalistka Hey . Dum Dum przetrwało dwa lata, a kolejną formacją w życiu Piotra Banacha był właśnie Hey. Z tym zespołem odnosił największe sukcesy (debiutancka płyta "Fire" z 1993 r. rozeszła się w ponad 400-tysięcznym nakładzie, co wtedy dało mu status poczwórnej platyny).

Piotr Banach: Marzyłem o byciu gwiazdą rocka

Z tego albumu pochodzą tak znane przeboje jak "Zazdrość", "Moja i twoja nadzieja" (przypomniana w serialu Netfliksa "Wielka woda"), "Teksański" czy "Dreams". Autorem muzyki jest Piotr Banach, większość tekstów napisała Katarzyna Nosowska (poza "Zobaczysz" - to wiersz Edwarda Stachury i "38" z tekstem basisty Marka "Bruno" Chrzanowskiego, starszego brata Jacka Chrzanowskiego, basisty Heya).

Na początku lat 90. Hey był jednym z najpopularniejszych zespołów na polskiej scenie rockowej. Płyty w oficjalnym obiegu rozchodziły się w kilkusettysięcznych nakładach, nie licząc "piratów".

"Od piętnastego roku życia marzyłem o byciu gwiazdą rocka, o przynależności do świata, który tak mnie fascynował i uwodził. Ci wszyscy moi idole zdawali mi się być herosami, mocarzami zmieniającymi świat na lepsze. (...) wierzyłem, że ludzie sztuki są mądrzejsi, milsi, szlachetniejszy. Cóż, myliłem się, co bardzo szybko zrozumiałem stając się jednym z nich" - napisał Piotr Banach na Instagramie.

Piotr Banach w składzie grupy Hey w latach 90. AKPA

Po wydaniu jeszcze czterech albumów studyjnych - "Ho!" (1994), "?" (1995), "Karma" (1997) i "Hey" (1997) - Piotr Banach zdecydował się opuścić zespół Hey. Wcześniej jeszcze pomógł przy solowym debiucie Kaśki Nosowskiej - utrzymanym w bardziej elektronicznych klimatach "puk.puk" (1996) z przebojem "Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć", wykorzystanym w filmie "Gry uliczne" Krzysztofa Krauzego.

Po Heyu był Indios Bravos

Końcówka lat 90. to powrót do reggae'owych inspiracji, początkowo pod szyldem Banach & Indios Bravos. W 2002 r. grupa (z Piotrem "Gutkiem" Gutkowskim na wokalu) - już pod skróconym szyldem Indios Bravos - rozpoczęła regularną działalność koncertową, grając niemal wszędzie, m.in. budząc entuzjazm wśród wielotysięcznej publiczności Przystanku Woodstock (nagroda publiczności Złoty Bączek 2007).

Razem z Gutkiem wydał też płytę zespołu Ludzie Mili (2011), a wokalista wsparł Banacha także przy jego solowej płycie "Wu-We" (2005). Wśród gości pojawili się również Alicja Janosz, Tomek Lipiński, Abradab i Dziun.

W 2015 r. - z okazji jubileuszu 35 lat na scenie i 50. urodzin - Piotr Banach podsumował swój okazały dorobek trzypłytową kompilacją "35/50".

Piotr Banach i Kafi jako BAiKA. "Uwielbiam być debiutantem"

Kolejnym debiutem w życiu gitarzysty stał się zespół BAiKA , który stworzył z wokalistką Katarzyną "Kafi" Figaj (gra również na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych) - parę tworzą nie tylko na scenie, ale także w życiu prywatnym. Piotr i Kafi sami produkują swoje płyty, okładki płyt, teledyski, dbają o promocję, koncerty. Nazwa tego projektu to skrót od nazwiska gitarzysty i pseudonimu wokalistki.

Od października 2020 r. para mieszka w Miłosławiu, niewielkim mieście położonym ok. 50 km od Poznania. To właśnie tam kupili dom, który przez kolejne kilka miesięcy remontowali. Tam też powstają ich nowe piosenki.

Duet ma w dorobku płyty "Byty zależne" (2018), "Zdecydowana mniejszość" (2023) i "Czas końca złudzeń" z listopada 2025 r. Dodajmy, że 5 listopada pojawi się premierowy utwór "Niosę ci deszcz", w którym duet ponownie po latach połączył siły z Marcinem Żabiełowiczem, gitarzystą grupy Hey.

- Zawsze grałem muzykę, która z założenia była niszowa, tylko raz coś poszło nie tak i przytrafiła mi się "Moja i twoja nadzieja" - śmiał się Piotr Banach w rozmowie z Interią.

BAiKA - najbliższe koncerty:

13.11. - Olsztyn, Carpenter Stage Baza

14.11. - Bydgoszcz, Eljazz

20.11. - Rybnik, Klub Odyseja

21.11. - Krapkowice, Zamkowy Młyn

27.11. - Kraków, Globus Music Club

04.12. - Otwock, Klub Smok.