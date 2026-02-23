Kensington w Warszawie. Tak Polacy przyjęli ich po wielkiej zmianie [ZDJĘCIA]

Koncert w Warszawie był częścią europejskiej trasy "First Rodeo European Tour". Dla polskich fanów, którzy przez lata udowadniali swoje oddanie grupie na dziesiątkach koncertów klubowych i festiwalowych, ten wieczór był sprawdzianem. Zespół przyjechał bowiem po raz pierwszy bez wieloletniego wokalisty Eloia Youssefa, którego przy mikrofonie zastąpił Amerykanin, Jason Dowd.

Nowy głos, ta sama moc

Wszelkie obawy zostały jednak rozwiane natychmiast, gdy tylko zespół pojawił się na scenie klubu Niebo. Dowd od pierwszych minut złapał wyjątkowy kontakt z fanami. Warszawska publiczność śpiewała refreny niemal równie głośno jak frontman, potwierdzając, że nowy etap w historii zespołu został oficjalnie zaakceptowany.

Kensington w klubie Niebo w Warszawie (21.02.2026 r.) Zobacz galerię + 13

Wieczór był doskonałym przekrojem przez twórczość zespołu. Setlista płynnie łączyła największe, wyśpiewywane przez tłum hity z nowym materiałem z wydanej w listopadzie 2025 roku płyty "First Rodeo".

Wypakowane po brzegi Niebo udowodniło, że holenderska formacja nadal ma w Polsce status zespołu, który gwarantuje doskonałe rockowe show. Zmiana wokalisty opłaciła się, a Kensington po resecie znów gotowi są podbijać europejskie sceny.

Violetta Kapcewicz po wygranej w „The Voice Senior”. „Niektóre słowa zostaną tylko dla nas” INTERIA.PL