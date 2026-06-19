Ostatnie 20 występów The Rolling Stones odbyło się w Ameryce Północnej od kwietnia do lipca 2024 r. Pod koniec 2025 r. grupa niespodziewanie odwołała planowaną na 2026 r. stadionową trasę po Wielkiej Brytanii i Europie. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że powodem tej decyzji były problemy zdrowotne Keitha Richardsa. 82-letni gitarzysta zmaga się z artretyzmem, który mógłby uniemożliwić mu dotrzymanie koncertowego tempa.

Teraz muzyk w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Uncut" odniósł się do pomysłów na występy. Nie wykluczył, że zespół doświadczonych muzyków (rówieśnikiem Keitha jest wokalista Mick Jagger; gitarzysta Ronnie Wood ma 79 lat) zrezygnuje z klasycznych, wyczerpujących tras na rzecz rezydentury, czyli serii koncertów w jednym mieście.

Keith Richards (The Rolling Stones): Podróże najbardziej wykańczają

"Nie wiem, czy tradycyjne trasy są jeszcze możliwe. To podróże najbardziej wykańczają. Widzę jednak szansę na rezydenturę w Londynie, Nowym Jorku, Paryżu czy Rzymie. Nie widzę powodów, dla których nie mielibyśmy zagrać serii koncertów w nowym formacie" - powiedział gitarzysta.

Podobne rozwiązania stają się coraz popularniejsze w muzycznym świecie. Rezydentury przestały być już domeną Las Vegas - taką formułę przyjęły już koncerty m.in. Harry'ego Stylesa (Nowy Jork), Adele (Monachium), Shakiry (Madryt) i Bruce'a Springsteena (Nowy Jork).

Plany powrotu do koncertowania potwierdził również wokalista Mick Jagger w programie amerykańskiej stacji NBC. "Nie sądzę, abyśmy zagrali w tym roku, ale mam nadzieję, że zrobimy to w przyszłym roku. Bardzo tego chcę i jestem gotowy" - zadeklarował kilka dni temu 82-letni lider grupy. Jagger przyznał wcześniej, że występy w tym wieku wymagają od niego rygorystycznej dyscypliny i intensywnego dbania o formę fizyczną.

Co już wiemy o płycie "Foreign Tongues"?

Jak już informowaliśmy, 10 lipca pojawi się 25. studyjna płyta "Foreign Tongues". Pierwszą zapowiedzią był dostępny w wybranych sklepach płytowych na całym świecie winylowy singel "Rough and Twisted" sygnowany nazwą Cockroaches (Karaluchy). Stonesi posługiwali się nią podczas kilku koncertów w 1977 r., gdy chcieli zachować anonimowość.

Kolejnym singlem został energetyczny utwór "In the Stars". W teledysku jedną z ról zagrała aktorka Odessa A'zion (m.in. "Wielki Marty", serial "Grand Army").

Nad "Foreign Tongues" zespół ponownie pracował z producentem Andrew Wattem, odpowiedzialnym za nagrodzony Grammy za najlepszy rockowy album "Hackney Diamonds" z jesieni 2023 r. Nowe piosenki w dużej mierze pochodzą z sesji do poprzedniej płyty. Materiał został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios.

"Efektem jest dynamiczny, nowoczesny album, który zachowuje charakterystyczne brzmienie zespołu, jednocześnie wkraczając w nowe obszary muzyczne i liryczne, umacniając tym samym ich niepowtarzalne dziedzictwo" - czytamy w opisie.

Nowy album zawiera wyjątkowy wkład perkusisty Charliego Wattsa, zarejestrowany podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią w 2021 roku. Wśród gości pojawiają się m.in. Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith z The Cure oraz Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.

Wśród 14 utworów znajdą się dwa covery: "You Know I'm No Good" Amy Winehouse i "Beautiful Delilah" pioniera rock'n'rolla Chucka Berry'ego.

Na ostatnich koncertach trójkę liderów wspierali Darryl Jones (bas), Steve Jordan (perkusja), Karl Denson (saksofon), Tim Ries (saksofon, klawisze), Matt Clifford (klawisze, instrumenty perkusyjne, rożek francuski), Chuck Leavell (klawisze, chórki), Chanelle Haynes (chórki) i Bernard Fowler (chórki, instrumenty perkusyjne).

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