Keanu Reeves powraca z Dogstar! Mało kto wie o muzycznej karierze hollywoodzkiego gwiazdora

Keanu Reeves kojarzy się przede wszystkim z rolami w "Matrixie" i serii "John Wick". Gracze znają go również z polskiej produkcji "Cyberpunk 2077", gdzie wciela się w rolę zbuntowanego rockmana Johnny'ego Silverhanda. Mało kto jednak wie, że Reeves poświęca się nie tylko aktorstwie.

Gwiazdor od lat gra na basie i zasila szeregi alt-rockowej/grunge'owej formacji Dogstar, która właśnie wraca z muzycznego niebytu. Zespół założony został jeszcze w latach 90. Muzycy wydali dwa krążki "Our Little Visionary" (1996 r.) oraz "Happy Ending" (2000 r.) i w 2002 roku zawiesili działalność, a Reeves poświęcił się całkowicie karierze aktorskiej. Trzy lata temu przypomnieli o sobie, wydając album "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees" i wszystko wskazuje na to, że prędko nie dadzą o sobie zapomnieć.

Dogstar wraca z przytupem

Dogstar nie tylko zapowiedzieli premierę zupełnie nowego albumu studyjnego, ale też pakują sprzęt i ruszają w pełnoprawną trasę koncertową. Dla fanów to nie lada gratka, by zobaczyć, jak ikona kina daje czadu na scenie.

Nowy krążek zatytułowany "All In Now" ukaże się 29 maja 2026 roku. Wydawnictwo promuje teledysk do utworu tytułowego.

Wspomniana trasa obejmować będzie Amerykę i Europę. Zespół niestety nie zagra w Polsce, ale w planach są m.in. koncerty w Berlinie (23 czerwca) i Pradze (29 czerwca).

Uciekł z domu, by wystąpić w Polsacie! "Rozwalił mnie ten chłopak" Polsat Promocja