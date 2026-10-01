Kazik Staszewski nie będzie tworzył nowej muzyki? "Napisałem już wszystkie piosenki"

Pod koniec 2025 roku Kazik Staszewski trafił do szpitala tuż przed planowanym koncertem Kultu na Teneryfie. Muzyk przeszedł zabieg, a kolejne miesiące poświęcił na powrót do zdrowia. Grupa poinformowała później, że po zakończeniu zaplanowanych zobowiązań ograniczy liczbę występów.

Nowe nagranie Kazik rozpoczął od uspokojenia fanów, którzy wciąż pytają o jego stan.

"Czuję się bardzo dobrze. Podkreślam, czuję się bardzo dobrze. Z moim zdrowiem nie ma obecnie żadnych problemów. Poza tym, że sporo przytyłem. I tak się za to wezmę wkrótce. Albo trochę po wkrótce" - powiedział.

Kazik Staszewski: Napisałem już wszystkie piosenki

Lider Kultu przyznał, że nie odczuwa dziś potrzeby przygotowywania kolejnych utworów. Nie ogłosił definitywnego końca twórczości muzycznej, ale na ten moment uważa, że jego dorobek jest już kompletny.

"Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy napisałem już wszystkie piosenki. Nie smuci mnie to jednak jakoś specjalnie, a może się gdzieś jeszcze znajdą, tylko generalnie jeszcze o tym nie wiem. Ale na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że napisałem wszystkie" - wyznał.

Staszewski zamierza nadal pojawiać się na scenie, ponieważ koncerty wciąż sprawiają mu przyjemność. Nie chce jednak wracać do dawnego tempa ani podporządkowywać życia kolejnym zawodowym zobowiązaniom.

"Nie dociskając gazu do dechy. Nie próbując udowodnić sobie i innym nie wiadomo czego" - tłumaczył.

Kazik pracuje nad dwiema książkami

Miejsce nowych piosenek zajęło obecnie pisanie książek. Kazik zapowiedział dwie publikacje, z których jedna jest już niemal ukończona. Musi jednak poczekać na pierwszą część, nad którą muzyk wciąż pracuje.

"Chcę wydać dwie książki i ta druga jest już właściwie gotowa. Tam zostaje tylko redakcja i uporządkowanie wszystkiego, ale ona może wyjść dopiero jako druga" - zdradził.

Kazik od dawna chciał napisać książkę, lecz nie potrafił wyobrazić sobie pracy przy komputerze, maszynie do pisania ani z kartką i długopisem. Jak przyznał, znalazł wreszcie odpowiadający mu sposób, a samo przygotowywanie tekstu sprawia mu "czystą przyjemność".