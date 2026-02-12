Wraz z końcem ubiegłego roku w mediach pojawiły się informacje o problemach zdrowotnych Kazika. 5 i 7 grudnia Kult miał dać dwa wyjątkowe występy na Teneryfie, lecz wokalista grupy zamiast na scenę, trafił do szpitala. "Sprawa jest poważniejsza. Mówią coś o sepsie" - pisał wówczas w swoich mediach społecznościowych. Legendarna formacja zagrała ostatecznie tylko jeden z koncertów, bez lidera, w całości instrumentalnie, a Kazik musiał poddać się dłuższemu leczeniu.

Pod koniec roku Kazik trafił do szpitala na Teneryfie. Kult odwołał koncerty aż do kwietnia

Po trafieniu na SOR lekarze podejrzewali u wokalisty poważną chorobę. "Po serii badań doktory powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem. I na podobną akcję jak tatuś. Pewnie będę mnie kroić" - informował na bieżąco Kazik. Ostatecznie okazało się, że operacja nie była konieczna, a stan artysty z dnia na dzień zaczął się poprawiać. "Kazik został już przeniesiony z OIOM-u na zwykłą salę, co jest dla nas bardzo budującym sygnałem" - informowali po upływie kilku dni koledzy Staszewskiego z zespołu.

W połowie grudnia, gdy wypisu Kazika ze szpitala wciąż nie było widać na horyzoncie, członkowie Kultu przekazali, że odwołują wszelkie koncerty formacji zaplanowane do kwietnia 2026 r. "Wierzymy, że najbliższe miesiące przyniosą Kaziowi spokój, regenerację i powrót do pełni sił. Z całego serca życzymy mu, aby wrócił zdrowy, silny i pełen energii - czekamy na ten moment z nadzieją i optymizmem" - poinformowali wtedy muzycy.

W mediach społecznościowych pojawiło się nowe zdjęcie Kazika! Przez kilka tygodni nie dawał znaku życia

Przez ostatnie tygodnie Kazik poddany był hospitalizacji, przechodził rekonwalescencję i pozostawał nieobecny w sieci. Fani martwili się jego stanem, choć uspokojeni przez komunikaty Kultu wierzyli w to, że muzyk zwyczajnie potrzebuje czasu na odpoczynek. Teraz nowe zdjęcie artysty obiegło media społecznościowe. Staszewskiego odwiedził bowiem kolega z branży - Muniek Staszczyk - z którym ten zapozował do wspólnej fotografii. Słuchacze uznali to za znak, że wokalista czuje się coraz lepiej.

"Punks Not Dead! Z wizytą u Przyjaciela" - podpisał zdjęcie lider T.Love. "Kazo, dużo zdrówka! Czekamy na powrót do koncertowania", "Kazik, dużo zdrowia", "Pozdro panowie i zdrówka", "Dobrze jest widzieć Kazika całego i zdrowego. Milczenie od dwóch miesięcy na fejsie zaczęło poważnie martwić", "Równe chłopaki! Pozdrowienia dla Was", "Zdrowia dla was obu. I weny", "Dobrze was widzieć" - komentują fani wyczekujący powrotu Kazika na scenę.

Muniek od początku wspiera Kazika w chorobie

To nie pierwszy raz, gdy Muniek publicznie okazał wsparcie dla Kazika w jego chorobie. Już 5 grudnia, gdy Kult przekazał wieści o pobycie wokalisty w szpitalu, kolega z branży zamieścił na Facebooku nagranie, na którym ciepłymi słowami pozdrowił Staszewskiego i życzył mu zdrowia.

"Cześć Kazik, stary kumplu. W imieniu T.Love, jakże i swoim, życzę ci wszystkiego najlepszego, jak najszybszego powrotu do zdrowia, żebyś wrócił do koncertów, do grania muzy, żebyś ucieszył wszystkich nas i swoich fanów jak najszybszym powrotem. Czekamy na ciebie. Pozdro. Trzymaj się!" - można było usłyszeć na filmiku Muńka.

Patricia Kazadi nie spała całą noc przed ramówką Polsatu. Miała problem z sukienką INTERIA.PL INTERIA.PL