Kate Moss wspomina Davida Bowiego."Był kimś więcej niż przyjacielem"

Kate Moss i David Bowie poznali się w 2003 roku, gdy modelka przeprowadziła z nim wywiad dla magazynu Q. To spotkanie szybko przerodziło się w przyjaźń. Choć widywali się rzadko, pozostawali w kontakcie aż do śmierci artysty w 2016 roku. Moss wspomina, że Bowie potrafił jednocześnie żartować i stawiać granice.

"Wiedział, że jestem niewyspana - poprzedniej nocy nie zmrużyłam oka - nie pozwolił mi palić, trzymał mnie przez cztery godziny, torturował mnie, byłam zdesperowana, chciałam wyjść" - śmiała się w rozmowie z BBC Radio 6 Music. Jednocześnie podkreślała jego poczucie humoru i otwartość.

Modelka dodaje, że Bowie nigdy nie pozwalał, by status gwiazdy odgradzał go od ludzi. "Zapewne miewał swoje momenty diwy. Ale przede wszystkim był bardzo ciekawy ludzi, miał świetne poczucie humoru i nigdy nie pozwalał, by status gwiazdy stanął mu na drodze do poznania kogoś nowego" - mówiła w tym samym wywiadzie.

Nowa rola Kate Moss

Choć publiczność zna ją przede wszystkim jako ikonę modelingu, Moss spróbowała sił w innej roli - narratorki i podcasterki. To właśnie ona prowadzi ośmioodcinkową serię BBC Sounds pt. "David Bowie: Changeling", która koncentruje się na przełomowym okresie w karierze muzyka - latach 1970-1975.

"David Bowie był wyjątkową osobą. Był kimś więcej niż przyjacielem - był zagadką. Kiedy więc nadarzyła się okazja, by zanurzyć się w ten niezwykły, pięcioletni rozdział jego życia, wysłuchać tych, którzy towarzyszyli mu w jego twórczej podróży i tych, których nadal inspiruje, z radością podzieliłam się historią tak niesamowitej transformacji. Ten podcast to prawdziwa celebracja mojego przyjaciela, prawdziwej brytyjskiej ikony" - podkreśla Moss w komunikacie BBC.

W audycji usłyszeć można archiwalne nagrania Bowiego, w tym niepublikowane wcześniej materiały z BBC, a także głosy przyjaciół i współpracowników - Eltona Johna, Iggy'ego Popa, Boya George'a, Robbiego Williamsa czy Dave'a Gahana z Depeche Mode.

Ziggy Stardust i narodziny rewolucji

Lata 70. to czas, w którym Bowie zrewolucjonizował muzykę i scenę. Od albumu The Man Who Sold the World przez Hunky Dory i Aladdin Sane aż po kultowe wcielenie Ziggy'ego Stardusta - każdy projekt był eksperymentem artystycznym i społecznym.

Ziggy nie był tylko sceniczną personą, ale manifestem wolności. Jego makijaż, kolorowe kombinezony Kansai Yamamoto i futurystyczne fryzury przełamywały granice płci i stereotypów. Do dziś jego estetyka uznawana jest za feministyczną - artysta normalizował męski makijaż i redefiniował pojęcia tożsamości. Jak głosiło hasło promujące album Heroes: "Jest stara fala, jest nowa fala i jest David Bowie".

Dziedzictwo Bowiego utrwalone w pamięci i archiwach

Podcast pojawia się w symbolicznym momencie - niedługo po otwarciu Centrum Davida Bowiego w londyńskim V&A East Storehouse. To największe archiwum poświęcone życiu i twórczości artysty, gromadzące ponad 90 tys. obiektów.

Wspomnienia Moss i perspektywa jej rozmówców nadają tej historii wymiar osobisty. To nie tylko opowieść o artyście, ale też o człowieku, który mimo statusu światowej gwiazdy potrafił budować relacje i inspirować innych.

