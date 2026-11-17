Katarzyna Nosowska, wraz z synem Mikołajem Krajewskim, została gościnią najnowszego odcinka podcastu "WojewódzkiWojewódzki", którego premiera miała miejsce w poniedziałek, 16 listopada, o godz. 20:00. Prowadzący poruszył z gośćmi temat dorastania u boku znanej matki, stawiając pytanie - czy słynne nazwisko jest przeszkodą, czy raczej pomocą w drodze do sukcesu.

Legendarna wokalistka oraz jej pociecha opowiedzieli także o lękach i schematach przekazywanych w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Opowiedzieli Kubie Wojewódzkiemu o swojej przygodzie z podcastem "Bliskoznaczni", o specyfice pracy dziennikarza, który zmuszony jest zadawać niewygodne pytania, a jednocześnie okazać szacunek i dobrze słuchać. Mikołaj zdradził jeszcze, czy gdyby nie był synem słynnej frontmanki zespołu Hey, słuchałby właśnie takiej muzyki, jaką Nosowska tworzy.

Katarzyna Nosowska i jej syn, Mikołaj Krajewski, byli gośćmi podcastu Kuby Wojewódzkiego! Wrócili wspomnieniami do ślubu artystki

Wreszcie Kuba Wojewódzki przeszedł do wątku ślubu Katarzyny Nosowskiej, który miał miejsce w Las Vegas. Uroczystość odbyła się w 2018 r. - gdy wokalistka była związana ze swoim ukochanym Pawłem Krawczykiem już od 17 lat. Prowadzący podcastu zapytał Mikołaja wprost: "Jakie to uczucie być na ślubie własnej mamy?".

"Wspaniałe, szczególnie że to wydarzyło się po wielu latach, po wielu przejściach. To było piękne zwieńczenie wielu historii. Byliśmy tam w bardzo ograniczonym gronie, bo byliśmy tam tylko ja, mama, Paweł i Maks - syn Pawła. Mówimy o sobie, że jesteśmy braćmi, spędziliśmy wiele wakacji razem, zawsze ta bliskość była" - odpowiedział 30-latek.

Syn Katarzyny Nosowskiej nie spodziewał się, że sławna mama weźmie ślub po 17 latach związku. "Wszyscy płakaliśmy"

W dalszej części rozmowy syn Nosowskiej przyznał, że nie spodziewał się, że jego mama stanie na ślubnym kobiercu. Był przekonany o jej miłości do Pawła i cieszył się szczęściem pary, jednak ślub w Las Vegas po kilkunastu latach związku był sporym zaskoczeniem. "To było piękne, wszyscy płakaliśmy. Bardzo uroczy moment. Zobaczyć mamę i Pawła po tylu latach przed ołtarzem to było też zaskoczenie. Nie zakładałem, że to się stanie" - zaznaczył Krajewski.

Nosowska zdradziła kulisy swojego ślubu w Las Vegas. "Ludzie myślą, że to było dla jaj"

Katarzyna Nosowska wyznała przed Wojewódzkim, że ludzie do dziś myślą, że jej ślub był żartem - wszystko przez miejsce, w którym się odbył. Jak podkreśla legendarna piosenkarka, większość osób wybiera się do Las Vegas, aby powiedzieć sobie "tak" z nic nieznaczącą dla nich osobą lub w ramach zakładu. "Ludzie myślą, że to było dla jaj, a to w ogóle nie było dla jaj. Nie szukaliśmy miejsca, w którym można by było przypuszczać, że to jest dla jaj. To było bardzo stonowane miejsce, żadnych idiotyzmów. Nie zależało nam na tym, żeby to było zabawne. Tam najczęściej ludzie biorą śluby po pijaku, po grubej imprezie. To nie nasza historia" - podsumowała.

Dlaczego więc Nosowska i jej ukochany zdecydowali się na ceremonię w Las Vegas? "Przyczyna była bardzo prozaiczna - próbowaliśmy wcześniej stworzyć listę gości, którzy powinni w Polsce zjawić się na naszym ślubie i wiedzieliśmy, że to się nie uda" - zaczęła 55-latka, tłumacząc się narzucaną presją.

"Pojawiają się dylematy, czy rodzina, nawet taka, z którą nie masz kontaktu, powinna być na ślubie, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby jej nie zapraszać. Oczywiście wiem, że nie możemy sobie na to pozwolić, bo smród będzie się długo ciągnął. To było ponad nasze siły, po prostu" - dodała wokalistka.